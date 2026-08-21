Émilie Rousset lleva la violencia familiar y sexual al teatro documental

La violencia intrafamiliar, la violación infantil, el incesto, la discriminación sexual, la homofobia y la maternidad subrogada son los grandes temas que interesan a la directora de escena francesa Émilie Rousset.

A la artista le preocupa en especial cómo enfrenta el sistema de justicia europeo estos flagelos que enfrenta la sociedad actual.

“Es una manera de ver cómo la vida íntima modifica o tiene un impacto en el sistema de justicia y viceversa”, afirma.

Partiendo de esta premisa, Rousset estrenó el año pasado la obra de teatro documental Asuntos familiares (Affaires familiales), de la dramaturga Sarah Maeght, producida por el Centro Dramático Nacional de Orléans, en Francia, que ella dirige.

En "Asuntos de familia" se presentan nueve escenas que abordan distintos casos, como la violencia sexual, la homofobia, el incesto o la maternidad subrogada. Foto: Cortesía Cultura UNAM.

La pieza, basada en entrevistas con víctimas, defensores y abogados que siete actores reproducen y ponen en escena, se presentará los días 9 y 10 de octubre en el Foro José Luis Ibáñez del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, como parte del Festival CulturaUNAM.

Sobre el escenario se entrelazan las historias de un magistrado, un padre que recurrió a la gestación subrogada, un agente de policía catalán y las voces de mujeres a quienes arrebataron a sus hijos o que han sufrido incesto.

Cada historia se construye sobre la anterior. Juntas, generan una especie de onda expansiva”, explicó ayer la creadora en conferencia de prensa desde Francia.

“La obra se integra de nueve cuadros, de una duración de 15 minutos cada uno, que tienen que ver con la justicia en Francia, Portugal, España e Italia”, dice.

Estas historias nos conciernen a todos. La sociedad da forma a la justicia y la justicia da forma a la sociedad. Mi trabajo es también una búsqueda interior. Soy una mujer de 45 años, lesbiana, que vivió el MeToo. Y quiero mostrar la violencia que he visto y que yo misma he atravesado”, destaca.

"Asuntos de familia", dirigida por la francesa Èmile Rousset Cortesía Cultura UNAM

Rousset detalla que seleccionó las historias, con criterios subjetivos, de entre más de 150 horas de filmación. “Lo importante es que cada tema que elijo esté relacionado con mi vida. La obra muestra la continuidad de la violencia. Las violencias que se ejercen en contra de las mujeres, los niños, de los homosexuales. Y cómo la sociedad no quiere hacerse cargo de ellas”.

Tras su investigación, concluye que

el sistema de justicia funciona más para el inculpado que para la víctima. Ésta sufre heridas en el proceso judicial, a través de pequeños detalles. En la obra busco en qué fallamos, por eso es importante entender los detalles”.

Añade que le interesa ver de qué manera la justicia y la ley hacen que ciertas cosas puedan ser escuchadas y otras no.

“Por ejemplo, en Francia no hay realmente un reconocimiento del incesto. Cuando las madres van a denunciar ante la justicia el incesto paterno, no les creen; los niños son colocados en la beneficencia pública o entregados al padre. Las cifras son enormes. Es impresionante”, añade.

Una francesa que lucha contra la violencia homofóbica, dos padres italianos que buscan registrar a su hijo o la violencia contra los niños en Portugal son algunos de los casos que se narran en los idiomas nativos de los afectados.

Émilie Rousset aclara que Asuntos familiares es un montaje en evolución, por lo que incorporará una entrevista con un especialista mexicano que hable sobre la situación de esta problemática en el país y cite el estado de las leyes.

Considera que, a pesar de conocer estos casos, la familia como base de la sociedad no está desahuciada.