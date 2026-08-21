Emiliano Pérez Grovas explora el desarraigo emocional de emigrar en Demasiado al norte

“Emigrar es también un desplazamiento emocional”, comenta el escritor y realizador audiovisual Emiliano Pérez Grovas (1995), quien narra un viaje psicológico de desarraigo en su novela Demasiado al norte, Premio Mauricio Achar/ Random House 2025.

El libro hurga en la vida de un hombre que se instala en un país frío, no por proyecto propio, sino por acompañar a su mujer, y no encuentra empleo; poco a poco se hunde en un tedio opresivo, donde su única certeza es la voz telefónica de un familiar enfermo.

Con personajes sin nombre propio –sólo los describe como la cónyuge, el familiar enfermo, el segundo pariente o el coinquilino–, Demasiado al norte descoloca al lector en espacio y tiempo y lo sumerge en una incertidumbre constante.

Me interesan los libros que se atreven a buscar algo diferente. El riesgo que tomé fue no dar nombres propios a los personajes; todos se reducen a su rol. Y tampoco menciono el nombre de la ciudad ni del país”, explica en entrevista.

El egresado de la Universidad Iberoamericana confiesa que quería crear una atmósfera depresiva y de un desarraigo claro.

“Me interesaba ver qué pasa si quitas los nombres, los indicadores, las referencias geográficas. Sentí que la experiencia de lectura era similar a la del narrador que emigra, como que pierde de dónde agarrarse.

“Se vuelve una lectura incómoda, en cierto sentido, porque se siente como una mutilación en el lenguaje, como que le quitas las raíces. Estás descolocado de la realidad, nunca sabes dónde estás”, señala.

Quien cursó un Master of Fine Arts en Escritura Creativa en la Universidad de Texas en El Paso detalla que busco aplicar en su protagonista el modelo de los personajes de Franz Kafka o Albert Camus.

En "Demasiado al norte" el autor apostó por no utilizar nombres en sus personajes. Foto: Cortesía Random House.

“Se le presenta una situación que parece que tiene una respuesta lógica, pero su tren de pensamiento lo lleva a un lugar insospechado, que parece absurdo. Quise dar vida a personajes rígidos que afectan la narración, cuando el personaje decide no cambiar”, indica.

Todo se empieza a volver raro, la ciudad, un semáforo, su cónyuge. Él lo vuelve extraño. No logra establecer vínculos emocionales significativos. Es un fanático de la limpieza, algo neurodivergente. Pero creo que todos podemos ser extraños”, asegura.

Pérez Grovas destaca que le interesaba construir la ciudad de la novela “como el reflejo de lo que significa el norte global para Latinoamérica; es decir, a partir de una sola urbe describir cómo puede funcionar. Hay una postura crítica ante el norte global, pues tenemos muy idealizado emigrar a lugares como Canadá”.

La soledad es el sentimiento que permea en una sociedad homogeneizada.