Elisa Carrillo llama a impulsar la danza como antídoto contra la violencia

La bailarina Elisa Carrillo Cabrera (Texcoco, Estado de México, 1981) agradeció a la Cámara de Diputados el reconocimiento al poder que tiene la danza y que, compartió, le cambió la vida.

“Estoy tratando siempre de hacer todo lo que está de mi parte para que la danza sea un antídoto para la violencia”, manifestó la artista al recibir el galardón de la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

A dos semanas de concluir su encargo, la parlamentaria hizo entrega de este reconocimiento institucional, destacando la trayectoria internacional de una de las más relevantes exponentes mexicanas de la danza, al ser la prima ballerina del Staatsballett, en Berlín, Alemania, y por su labor como embajadora de la cultura.

Acompañada de sus padres, Elisa Carrillo expuso que este reconocimiento tiene un gran significado para los artistas

porque, al final, hay mucho talento en el país; muchos que quieren apoyo y yo quiero ser una voz que represente eso, que el arte importa y el arte nos puede cambiar la vida y que le debemos llevar arte y cultura a todos”.

Elisa Carrillo es prima ballerina del Staatsballet, en Berlín y año con año regresa a México a presentar espectáculos y dar clases. Foto: Cortesía Cámara de Diputados.

La también directora de la John Cranko School en la ciudad alemana de Stuttgart, una prestigiada institución de formación dancística habló del valor del galardón.

Lo veo como un reconocimiento al poder que tiene la danza. A mí me transformó la vida, y es una de las metas que tengo: seguir promoviendo la cultura y le arte en el país”.

La diputada López Rabadán definió que “la cultura es algo que para todos debería ser prioritario” y sostuvo que el reconocer a Elisa Carrillo buscaba, además, focalizar la necesidad de que la Cámara de Diputados le asigne mayor presupuesto a la creación artística y que

podamos generar una forma de entendimiento social, a propósito del arte y no de la violencia”.

La parlamentaria sostuvo que la carrera de la bailarina mexiquense es icono que materializa los anhelos de muchos mexicanos para ser mejores y más disciplinados, al tiempo que refrenda que una mujer mexicana puede ser un referente internacional.