Ediciones Era: 15 libros para entender su legado en la literatura mexicana

Durante 66 años, Ediciones Era construyó algo difícil de medir.

Fundada en 1960 por Neus Espresate, Vicente Rojo, José Azorín y los hermanos Espresate, la casa nació vinculada a una imprenta y a una generación de jóvenes interesados por la literatura, el arte y la política. Su catálogo terminó atravesando la novela, la poesía, la crónica, el ensayo, la historia, las ciencias sociales y las artes, y las emociones, hasta superar los quinientos títulos.

Una editorial que modificó la conversación intelectual

La importancia de Era no reside solamente en la cantidad de autores consagrados que publicó, sino en haber funcionado como un espacio de circulación para ideas y obras que modificaron la conversación intelectual mexicana. Una investigación reciente de José Carlos Reyes Pérez, publicada por la Universidad Javeriana, estudia precisamente a la editorial como un “medio de difusión” de la historia intelectual en español y destaca su papel en la recepción de obras importantes para las ciencias sociales y el pensamiento crítico latinoamericano.

Por eso, esta selección no pretende establecer un ranking de “los mejores libros” de Era, una operación inevitablemente subjetiva. El criterio que nos mueve es distinto, queremos presentarte quince títulos que permiten reconstruir distintas dimensiones de la editorial a partir de su influencia literaria, su recepción, su importancia histórica, sus sucesivas ediciones o reimpresiones y su permanencia dentro de la memoria cultural. La propia Enciclopedia de la Literatura en México registra a Era como una editorial fundada en 1960 y documenta la amplitud de su catálogo y de sus colecciones.

El recorrido puede comenzar con tres libros que muestran la vocación temprana de Era por intervenir en la literatura de su tiempo. Aura, de Carlos Fuentes, apareció en la editorial en 1962 y fue uno de sus primeros grandes títulos: la primera edición se terminó de imprimir el 30 de mayo de aquel año. Los elementos de la noche, de José Emilio Pacheco, pertenece también a esa primera etapa y fue publicado por Era en 1963; años después, el poeta desarrollaría buena parte de su obra dentro del mismo sello. Y en 1969 llegó La oveja negra y demás fábulas, de Augusto Monterroso, que incorporó al catálogo una literatura latinoamericana de humor, brevedad y corrosión satírica.

Victoria Valtierra Ruvalcaba

Aura resulta imprescindible no sólo por la importancia posterior de Fuentes, sino porque condensa una de las características que hicieron reconocible a Era: el interés por una literatura formalmente arriesgada que podía dialogar con un público amplio.

La editorial la describe como una exploración de la frontera entre lo sobrenatural y lo tangible.

Los elementos de la noche, por su parte, documenta el comienzo de una relación excepcionalmente duradera entre Pacheco y la casa: su obra poética posterior fue publicada mayoritariamente por Era y terminó reunida en Tarde o temprano. En ambos casos, la editorial no se limitó a conservar autores consagrados: acompañó trayectorias que terminarían formando parte del canon. Letras imperdibles.

El tercer momento de esta primera constelación pertenece a Elena Poniatowska y a José Revueltas. Hasta no verte Jesús mío, publicada por Era en 1969, convirtió la voz de Jesusa Palancares en una de las figuras memorables de la narrativa mexicana y tuvo posteriormente numerosas ediciones y coediciones. Ese mismo año apareció El apando, escrito por Revueltas después de su encarcelamiento en Lecumberri durante el movimiento de 1968. La recepción inicial de la novela breve fue particularmente significativa: la Enciclopedia de la Literatura en México registra alrededor de diez reseñas entre 1969 y 1971, en general favorables.

Moisés Pablo Nava

Junto a ellos debe estar No me preguntes cómo pasa el tiempo, de Pacheco, publicado en 1969 en una edición compartida con Joaquín Mortiz y posteriormente incorporado al catálogo de Era. El libro obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y, de acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México, marcó definitivamente la poesía mexicana al introducir una voz atravesada por la vida cotidiana, la política, el humor y la antisolemnidad.

Los tres títulos muestran algo decisivo: Era podía ser simultáneamente una editorial de narrativa, poesía y testimonio, y podía acompañar a escritores en momentos fundamentales de sus carreras.

De Lezama Lima a Tlatelolco

En 1968 había ocurrido, además, una operación editorial de enorme alcance latinoamericano. Paradiso, de José Lezama Lima, tuvo su primera edición cubana en 1966, pero Era publicó en México una nueva edición el 25 de julio de 1968, revisada al cuidado de Julio Cortázar y Carlos Monsiváis, ilustrada por René Portocarrero y con un tiraje inicial de 4 mil ejemplares. Dos años después, en 1970, apareció Días de guardar, primer libro de crónicas de Monsiváis, dedicado a Fernando Benítez. Y en 1971 Era publicó La noche de Tlatelolco, de Poniatowska, una obra que convirtió el testimonio del movimiento estudiantil y la matanza del 2 de octubre de 1968 en una pieza fundamental de la memoria mexicana.

La proximidad temporal entre esos tres libros explica buena parte de la personalidad de Era.

Paradiso conectaba a México con una de las obras mayores de la literatura latinoamericana; Días de guardar convirtió la observación de la sociedad mexicana en una forma nueva de crónica; y La noche de Tlatelolco hizo de la edición un acto de memoria política. La historia editorial de Paradiso es reveladora: la versión mexicana fue trabajada por Cortázar y Monsiváis después de las numerosas erratas de la edición cubana, mientras que la propia Era conserva hoy aquella edición como parte de su historia bibliográfica.

Galo Cañas Rodrí­guez

La noche de Tlatelolco merece un lugar particular porque existen pruebas documentales de su extraordinaria permanencia. La primera edición de Era apareció en 1971 y la obra recibió el Premio Xavier Villaurrutia; la Enciclopedia de la Literatura en México registra sucesivas ediciones desde 1980. Un estudio bibliográfico sobre la historia de Era señala que para 1997 el libro había llegado a la reedición número 55, con 7 mil ejemplares en aquella impresión, después de haber alcanzado ocho reediciones durante su primer año.

La crónica de Monsiváis encontró otra de sus expresiones decisivas en Amor perdido, publicado en 1977 junto con el Departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco. El libro convirtió a músicos, políticos, figuras populares, intelectuales y personajes de la cultura de masas en materia de interpretación histórica y social; tuvo nuevas ediciones en 1980, 1986, 2003 y 2017. Cuatro años después de Días de guardar apareció Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, cuya primera edición de Era data de 1981 y que con el tiempo se convirtió en uno de los relatos más reconocibles sobre la transformación de la Ciudad de México y el México de mediados del siglo XX.

Revueltas, Pacheco y la reconstrucción de una tradición

El tercer título de este tramo es El luto humano, de Revueltas, una novela originalmente publicada en 1943 y posteriormente incorporada al proyecto editorial de Era. La casa la recuperó en una edición conjunta con la Secretaría de Educación Pública en 1985 y después volvió a publicarla en su Biblioteca Era. Su presencia importa porque permite ver que el proyecto de Era no consistió únicamente en descubrir autores nuevos: también consistió en reconstruir una tradición, recuperar obras fundamentales y devolverlas a circulación en nuevas generaciones.

Victoria Valtierra Ruvalcaba

Dos títulos más completan el arco de Revueltas y permiten entender la dimensión histórica del catálogo. Los días terrenales, novela de 1949, fue incorporada a Biblioteca Era en 1973 y volvió a aparecer en nuevas ediciones, incluida una de 2015; su recepción original había provocado una fuerte polémica por la tensión entre militancia política, creación literaria y representación de la condición humana.

Dormir en tierra, por su parte, fue publicado originalmente en 1960 por la Universidad Veracruzana y llegó a Era en 1971; la propia editorial lo presenta como un libro que la crítica había considerado clave para la nueva narrativa mexicana.

Finalmente, El arte de la fuga, de Sergio Pitol, publicado por Era en 1996, obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura de 1997, cuyo jurado lo consideró el mejor libro editado en México durante 1996.

Lo que une a estos quince libros no es, por tanto, un estilo literario común.

Hay realismo, fantasía, poesía, crónica, testimonio, sátira, novela política, literatura de la memoria y ensayo autobiográfico. Esa diversidad es precisamente una de las claves para entender a Era.

Su catálogo no funcionó como una colección de autores que pensaran igual, sino como una conversación entre formas distintas de interpretar el país y el mundo.

La investigación sobre la editorial publicada por la Universidad Javeriana subraya justamente esa condición de Era como parte de la historia intelectual latinoamericana y como espacio para la circulación de pensamiento crítico.

También resulta significativo que varios de estos libros hayan tenido una vida editorial mucho más larga que sus primeras ediciones.

Las batallas en el desierto tuvo nuevas ediciones en 1999, 2011, 2012 y 2013; Hasta no verte Jesús mío volvió a publicarse en Era en 1978, 1983, 1989, 2007 y 2013, además de distintas coediciones; Días de guardar alcanzó al menos dieciocho ediciones o reimpresiones hasta 2006 y posteriormente pasó a la colección de bolsillo.

No se trata de cifras equivalentes a ventas, pero sí de señales verificables de permanencia: eran libros que la editorial continuaba considerando parte viva de su catálogo.

Una red cultural que trascendió los libros

La historia de Paradiso ofrece, además, una imagen precisa de la manera en que Era podía intervenir en la literatura latinoamericana. Julio Cortázar propuso a Neus Espresate publicar la novela en Era y trabajó las galeras junto con Monsiváis, mientras Vicente Rojo se encargaba del diseño y Portocarrero realizaba las ilustraciones. La editorial no era aquí un simple punto de impresión, pues actuaba como mediadora entre un escritor cubano, un autor argentino, un cronista mexicano, un diseñador y un artista plástico. Esa red cultural fue una de las razones por las que el sello desbordó pronto las fronteras de la literatura estrictamente mexicana.

Vicente Rojo dejó un testimonio especialmente elocuente sobre ese espíritu de origen.

Al recordar la creación de la editorial explicó que comenzaron a publicar “libros con los amigos escritores más cercanos como autores y asesores” y que él se ocupaba de los diseños.

Aquella declaración permite entender por qué el catálogo y la imagen gráfica de Era crecieron prácticamente como una misma obra: literatura, edición y diseño formaban parte de una decisión cultural común.

El proyecto había nacido, según Rojo, de la posibilidad de aprovechar los tiempos en que las máquinas de la imprenta estaban inactivas, pero terminó convirtiéndose en una de las instituciones editoriales más duraderas de México.

La recepción crítica también ayuda a distinguir entre permanencia y simple nostalgia. En La oveja negra y demás fábulas, Gabriel García Márquez definió la escritura de Monterroso mediante una imagen que convirtió la brevedad en una forma de peligro; en El arte de la fuga, el reconocimiento llegó institucionalmente con el Premio Mazatlán y un jurado encabezado por Monsiváis; y en La noche de Tlatelolco, la propia historia de las reediciones demuestra una demanda sostenida durante décadas.

No todos los libros de Era tuvieron esa trayectoria, pero estos casos muestran cómo la editorial consiguió transformar determinados títulos en objetos de circulación prolongada y, finalmente, en referencias culturales.

Hay, sin embargo, una razón más profunda para leer hoy estos quince libros como un conjunto. Aura pregunta por la identidad y el tiempo; Pacheco convierte la memoria urbana en literatura; Revueltas examina la violencia, la cárcel, la ideología y la derrota; Poniatowska construye memoria desde las voces; Monsiváis convierte la cultura popular en materia de pensamiento; Lezama lleva el idioma hacia territorios de exuberancia casi inabarcable; Pitol transforma el viaje, la lectura y la memoria en una poética. El catálogo de Era terminó formando así un mapa de las tensiones culturales de varias generaciones.

Por eso la suspensión de operaciones anunciada ahora por la editorial adquiere una dimensión que excede la suerte de una empresa. Era informó que el mercado del libro había cambiado hasta hacer inviables sus ventas, que éstas habían caído a una cuarta parte de las registradas antes de la pandemia y que durante seis años había intentado sostener la operación mientras acumulaba deudas. El cierre de una casa capaz de mantener durante décadas títulos como los de esta selección obliga a mirar también hacia la fragilidad del ecosistema que permite que un libro permanezca disponible después de que deja de ser una novedad.

Excélsior

Si alguna conclusión puede extraerse de este recorrido es que el legado de Era no cabe en un listado de quince títulos. Está en la posibilidad de que una editorial independiente haya acompañado a Pacheco desde sus primeros poemas, haya dado nueva vida a Revueltas, haya convertido el testimonio de Poniatowska en memoria colectiva, haya hecho de Monsiváis una institución de la crónica y haya intervenido en la circulación mexicana de Lezama, entre muchas otras historias. Esos libros son imprescindibles no porque constituyan un canon cerrado, sino porque permiten ver cómo una editorial puede convertirse, durante más de seis décadas, en una forma de leer un país en constante movimiento.