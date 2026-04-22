Conflictos en Medio Oriente ponen en riesgo su patrimonio cultural, advierte Carlos Martínez Assad

La guerra que involucra a los distintos países del Medio Oriente afecta a distintas etnias, religiones y lenguas. Sin embargo, “no es una guerra cultural, es un problema político-territorial que los Estados involucrados han sido incapaces de resolver”, afirma Carlos Martínez Assad.

El doctor en Historia y novelista advierte en entrevista con Excélsior que esa incapacidad de los gobiernos ha puesto en peligro, como nunca, el patrimonio cultural de las naciones de la región, entre las que destaca Irán, cuna de la civilización persa.

Cuando hablas de diferentes religiosidades, hablas de monumentos impresionantes que están en riesgo de ser destruidos. La forma como están actuando Estados Unidos e Israel dispara las alertas. No están respetando ninguna ley internacional, pasan por alto las leyes establecidas para la protección de ese patrimonio. Han hecho caso omiso”.

El especialista en la cultura árabe reflexiona sobre “el apocalipsis” social y cultural que se vislumbra por estos conflictos armados, los desplazamientos humanos que han provocado, y la resistencia de las mujeres palestinas, en su libro más reciente, En la tierra todo pasará, y también en Medio Oriente (Ediciones del Lirio).

Carlos Martínez Assad señaló que estamos viendo guerras que aún tienen que ver con la apropiación del territorio Foto: Virginia Bautista

Explica que el título reúne una serie de ensayos basados en lo que han publicado distintos periódicos y revistas de la región.

Es una especie de homenaje a los periodistas y fotógrafos que están en el frente cubriendo esos conflictos, aguantando los problemas. No es lo mismo hablar sobre Gaza en México, que estar allá y narrar la guerra, o en Israel o en Líbano.

“Seleccionamos diarios de diferentes tendencias en Israel, Egipto, Líbano, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Palestina y México. Leímos las noticias en árabe, inglés, francés y español. Comprobamos que la vocación de informar tiene mucho sentido cuando se trata de lugares en guerra”, agrega el coordinador del Seminario Universitario de las Culturas de Medio Oriente, con cuyos integrantes trabajó el volumen.

“Es un testimonio del acontecer del presente. Es una región que conozco, hice varias estancias y he escrito diversos libros. Fue ir acumulando toda esa información. La historia te permite entender el presente. No se puede profundizar, si no tienes esos conocimientos”, añade.

En el libro En la tierra todo pasará, y también en Medio Oriente reúne ensayos basados en información periodística. Foto: Virginia Bautista

El autor de Cruzar el umbral al Medio Oriente, Los cuatro puntos cardinales, el regreso de los árabes a la historia y Memoria del Líbano, el país de sus ancestros, destaca que “en el siglo XXI estamos viendo guerras que aún tienen que ver con la apropiación del territorio. Estamos como en centurias pasadas, la conquista de otras tierras. Está claro en las acciones de Israel”.

Sin embargo, advierte que las guerras han cambiado a lo largo de las décadas. “La diferencia la marca la tecnología y el armamento. Ahora se emplea el sistema de drones. Los atacantes no ponen pie en los lugares atacados, arrasan el país y luego entran”.

El investigador emérito de la UNAM señala que lo más lamentable del conflicto en Medio Oriente es la salida de tanta gente de sus países.

Indica que otra novedad es el predominio de una narrativa. “Los países se van inventando sus posiciones y posturas. Se genera algo que rompe la normalidad. Unos son los malos y otros los buenos. Y no hay forma de conciliar, gana el odio que se ha gestado.

“Es la guerra de los locos. Llega un momento en que no entiendes por qué están peleando. No están claros los objetivos. Irán es una reedición de la guerra contra Irak. No se demuestra cuál es el peligro grave. Pero la guerra sigue y nadie la puede detener”, apunta.

El también ensayista dice que si algo esperanzador surge debe ser de la sociedad, de las mujeres palestinas, en especial. “Hay situaciones que han motivado momentos de gran riqueza, de cierta tranquilidad, como en Líbano en los años 50 o 60, cuando se ponía como un modelo de convivencia interreligiosa, pues alberga 18 religiones diferentes.