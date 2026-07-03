El CENART ofrece funciones relajadas y ópera para disfrutar con los niños en CDMX

Si aún no tienes planes para disfrutar con tus hijos, el Centro Nacional de las Artes (CENART) ofrece una cartelera de espectáculos ideales para toda la familia.

Además de historias clásicas y musicales, algunos montajes contarán con funciones relajadas, diseñadas especialmente para que personas con neurodivergencia puedan disfrutar de la experiencia en un ambiente más cómodo, con sonido moderado y adecuaciones sensoriales.

Puedes consultar la cartelera completa, los costos de los boletos y la disponibilidad de cada función a través de la página oficial del CENART.

Actividades con niños en CDMX

Hansel y Gretel

Esta puesta en escena retoma el famoso cuento de Hansel y Gretel, dos hermanos que se pierden en el bosque y encuentran una casa hecha de dulces y chocolates, sin imaginar el peligro que les espera.

La producción cuenta con la dirección escénica de César Piña, coreografía de Hugo De Niz, la participación de las mezzosopranos Amelia Sierra y Naima Bobadilla, las sopranos Ana Rosalía Ramos y Melissa Fernández, además del pianista Isaí Torales.

Cuándo: Sábado 4 de julio, a las 12:00 y 15:00 horas.

Dónde: Teatro de las Artes, CENART.

La flauta mágica, según Papageno

Si tus hijos disfrutan de la música clásica, esta adaptación inspirada en la obra de Wolfgang Amadeus Mozart es una excelente opción.

La historia sigue las aventuras del simpático Papageno y del príncipe Tamino, quienes emprenden un viaje lleno de desafíos y personajes fantásticos.

Esta producción está a cargo de Arándano A.C., con Óscar Tapia y Frida Chacón; la dirección concertadora es de Edgar Rainier Palacios.

Cuándo: Sábado 18 y domingo 19 de julio.

Función relajada: Viernes 17 de julio.

Dónde: Teatro de las Artes, CENART.

Monkey: Basada en la leyenda del “Rey Mono”

Basada en la leyenda del Rey Mono, esta obra narra la historia de un mono que nace de un antiguo huevo de piedra y, tras comer los duraznos de la longevidad, adquiere poderes extraordinarios que lo convierten en un ser difícil de controlar. Para poner fin a sus travesuras, Buda le propone un desafío que cambiará su destino.

El montaje cuenta con libreto de Cerise Lim Jacobs, música de Jorge Sosa, dirección musical de Alberto Alonzo, dirección artística de la Camerata Nova Metropoli, a cargo de Juan Luis Matuz, y dirección y producción general de Ragnar Conde, de Escenia Ensamble A.C.

Cuándo: sábado 25 y domingo 26 de julio.

Dónde: Teatro de las Artes, CENART.

¿Cómo llegar al CENART?

El Centro Nacional de las Artes está ubicado en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, las estaciones del Metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, correspondiente a la Línea 12, desde donde podrás trasladarte fácilmente al recinto.

Si buscas una actividad cultural para disfrutar con los más pequeños durante el fin de semana o las vacaciones, estas opciones para el público en general del CENART ofrecen una excelente oportunidad para acercarlos a las artes escénicas en un ambiente pensado para toda la familia.