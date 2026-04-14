Parques temáticos en CDMX: los mejores planes para ir con niños este fin de semana

Si estás en busca de actividades para hacer con niños en la Ciudad de México, aquí encontrarás opciones ideales para salir de la rutina y pasar un día lleno de diversión en familia.

Desde parques temáticos con juegos mecánicos, hasta espacios con naturaleza y contacto con animales, hay alternativas para todos los gustos donde los pequeños pueden aprender, jugar y explorar.

Parques temáticos para niños en CDMX

Si quieres descubrir los parques más buscados en CDMX para niños, aquí te dejamos algunas opciones imperdibles con actividades para todas las edades.

KidZania México

Un lugar perfecto para que los niños interactúen en una ciudad diseñada especialmente para ellos, donde pueden experimentar profesiones y oficios de forma divertida.

Además, también hay experiencias para adultos, como la Noche de Amigos, en la que mayores de 18 años pueden disfrutar del parque.

Precio : Adultos $199. Aunque el precio de Noche de Amigos es otro | Niños (3 a 16 años) $499

: Adultos $199. Aunque el precio de Noche de Amigos es otro | Niños (3 a 16 años) $499 Ubicación: Santa Fe: Vasco de Quiroga 3800, Contadero

​ Cuicuilco: Av. San Fernando 3500, Tlalpan

Kataplum (Iztapalapa)

Si a tus hijos les gustan las emociones fuertes, este parque es una excelente opción. Está ubicado en la azotea del centro comercial Parque Las Antenas, lo que lo hace aún más atractivo.

Entre sus principales atracciones encontrarás:

Juegos de destreza Sillas voladoras Montaña rusa Go-karts

También cuenta con opciones para comer y pasar varias horas de diversión.

Precio : Desde $140 pesos por atracción (hay paquetes ilimitados)

: Desde $140 pesos por atracción (hay paquetes ilimitados) Ubicación: Av. Canal de Garay 3278-3er piso, Iztapalapa, Mexico City, Mexico 09910

Granja Las Américas

Si a tus hijos les gustan los animales, este lugar es ideal para que conecten con la naturaleza. Aquí encontrarán:

Corrales de animales Herpetario Convivencia con capibaras Tirolesa, muro de escalar y go-karts

Precio: $299 pesos

Precio: $299 pesos Ubicación: Boulevard Pípila s/n, Miguel Hidalgo

¿Qué actividades hay en Rancho Mágico?

Un espacio donde los niños pueden interactuar y aprender sobre los animales mientras se divierten. Cuenta con:

Aviario y reptilario Laberinto mágico Brincolines Alberca de pelotas Juegos mecánicos infantiles

Precio: Consultar en su página oficial

Precio: Consultar en su página oficial Ubicación: Camino Real, Oyameyo 50, Topilejo

¿Qué se puede hacer en Parque La Mexicana?

Si buscas un plan más tranquilo, este parque es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Aquí los niños pueden jugar en:

Resbaladillas Columpios Pasamanos Areneros

Precio: Entrada gratuita (solo se pagan baños)

Precio: Entrada gratuita (solo se pagan baños) Ubicación: Av. Luis Barragán 505, Santa Fe

¿Qué hacer con niños?: parques temáticos en CDMX para divertirse en familia Foto: Google Maps

Si quieres divertirte con niños en CDMX y encontrar lugares que sean seguros, entretenidos y educativos, estos parques temáticos son excelentes opciones para crear momentos inolvidables en familia.