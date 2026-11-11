Bodega Nacional de Arte abrirá sus puertas antes de concluir noviembre

Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), aseguró que finalmente la Bodega Nacional de Arte será inaugurada antes de que concluya el mes de noviembre.

Además, detalló a Excélsior que todos los talleres del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), que estaban en el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, en San Ildefonso 60, ya fueron trasladados y reubicados en la Bodega Nacional, la cual debió ser inaugurada desde 2024.

Ya en breve será la inauguración… Yo creo que sería antes de que termine este mes. Pero ya la bodega está con todas las obras ahí (in situ), como les he comentado en distintos momentos, y ya en el Cencropam están trabajando adecuadamente los nueve talleres que tenemos. Entonces (sólo) esperamos la fecha correspondiente del protocolo”, abundó.

De acuerdo con el proyecto original, la Bodega Nacional concentrará 40% de las 68 mil 708 obras del acervo del INBAL, incluyendo las casi 27 mil piezas de arte popular y de la colección de Roberto Montenegro que resguardaba Cencropam.

¿Ya fueron trasladados todos los trabajadores de Cencropam a la Bodega? “Sólo falta el área administrativa”.

La Bodega Nacional de Arte concentrará 40% de las 68 mil 708 obras del acervo del INBAL. Foto: Especial.

¿Aún abrirán la Bodega con una muestra de Roberto Montenegro?

“La exposición de Roberto Montenegro, como saben, se presentó recientemente en el Palacio de Bellas Artes. Por lo tanto, la exposición que abrirá la Bodega Nacional es otra y con todo gusto se los informaremos oportunamente. Será antes de que concluya este año”.

¿Cuándo iniciarán los trabajos para habilitar el inmueble que ocupaba el Cencropam como la nueva sede del Salón de la Plástica Mexicana? “Ya están trabajando. Calculamos que una primera etapa (se terminará) en diciembre; y la segunda, el año que entra. Pero en diciembre sí quedará la primera parte, que sería: la sala expositiva y la bodega, que albergará también el acervo que tiene el SPM”.

¿Qué presupuesto destinarán a este proyecto?

“No le puedo dar un número exacto en este momento. Estamos haciendo todo el trabajo para los presupuestos del año que entra”.

Por último, se le preguntó si habrá homenaje para el pintor, escultor y muralista Arnaldo Coen, fallecido el pasado 8 de noviembre.