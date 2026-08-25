Barco hundido hace 1.700 años es candidato a Premios +Historia de National Geographic

El pecio romano de Ses Fontanelles del siglo IV dC, hundido hace 1.700 años frente a Playa de Palma, ha sido seleccionado como candidato a los Premios +Historia de National Geographic, en su tercera edición, dentro de la categoría de Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico Nacional.

La candidatura del yacimiento mallorquín compite con otros cuatro hallazgos arqueológicos de relevancia para España, como una colección epigráfica funeraria localizada en Cádiz, el santuario romano de la Cova de les Dones (Valencia), una colección de cuentas en un conjunto funerario prehistórico documentado en Sevilla y el entramado funerario del Parque arqueológico de Alarcos (Ciudad Real).

El pasado 29 de junio, el Consell de Mallorca finalizó la extracción completa del barco todorromano, poniendo fin a un operativo arqueológico de cuatro meses desarrollado junto con la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de Barcelona y la Universidad de Cádiz.

La intervención ha permitido recuperar íntegramente los restos del barco para garantizar su conservación y estudio, un hito para la arqueología subacuática del Mediterráneo.

Paralelamente, con la excavación del perímetro del yacimiento se rescataron materiales de extraordinario valor científico como ánforas prácticamente completas, vajilla fina decorada, cerámica de cocina norteafricana, restos de fauna, cuatro anclas, cerca de 90 metros de cabos, dos cestos completos de fibra vegetal, una polea, un escandallo y restos de las velas de lino de la embarcación, que han permitido documentar por primera vez cómo se confeccionaban.

Tras la desalación, las maderas se trasladarán al laboratorio ARQVAtec del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena para restaurarlas, además se estudiará la arquitectura naval, se harán dataciones radiocarbónicas y se clasificarán todos los materiales recuperados.

Por otro lado, el Consell de Mallorca presentará, a partir de noviembre, una exposición dedicada al pecio en el Centro Cultural la Misericòrdia, donde se podrá conocer de cerca la historia del hallazgo y todo el proceso científico desarrollado desde su descubrimiento.

Los Premios +Historia, organizados por National Geographic Historia, reconocen en su tercera edición los proyectos, hallazgos y figuras más destacadas del año en el ámbito de la historia y la arqueología en España.

El ganador de cada categoría se decidirá mediante votación abierta a la ciudadanía, hasta el 12 de octubre, a través de la web de National Geographic Historia, lo que convierte esta nominación en una oportunidad para dar a conocer, a escala nacional, el hito que el Consell de Mallorca acaba de culminar en Ses Fontanelles.