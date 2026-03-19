Anniela Huidobro explora la resistencia de la mujer migrante

La coreógrafa mexicana Anniela Huidobro realiza una residencia artística de tres meses en el Chicago Cultural Center para desarrollar la pieza multimedia Tzinelas, que explora la experiencia y la resistencia de las mujeres migrantes latinoamericanas en Estados Unidos.

Para la creación de Tzinelas, detalló Huidobro a Excélsior, recibió un fondo de 25 mil dólares por parte del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago con financiamiento de la Fundación Walder y del National Endowment for the Arts para realizar esta residencia que inició el 12 de marzo y concluirá el 13 de junio, día en que se presentará el proyecto”, con el apoyo de Cristina Vázquez, directora de Contenidos Artísticos.

La pieza contempla la participación de cinco bailarinas en escena, de las cuales tres son mexicoamericanas —de padres migrantes— y dos más de origen colombiano y ecuatoriano, además de que contará con la colaboración de otros creadores, como el iluminador Víctor Zapatero.

Sobre la propuesta creativa y narrativa de Tzinelas Huidobro comentó que se trata de la segunda etapa del proyecto Chinela, la brinca y brama, un solo que la coreógrafa desarrolló hace dos años, en el que rescata el brinco del chinelo, danza colonial del estado de Morelos.

“Yo soy de Tlaltizapan, Morelos, donde el carnaval es súper importante. Como artista migrante en Chicago, tenía esa nostalgia de mis tradiciones y de mi familia, entonces creé este solo —apoyado en la danza típica que data de la época colonial— que también cuestiona ciertas prácticas familiares, sociales y culturales que son violentas para las mujeres”, aseguró.

Fue así como a partir del Chinelo, ubicado como un personaje de protesta y resistencia, la coreógrafa planteó la segunda etapa de su proyecto.

“En esta etapa quiero abrir ese universo para integrar otras tradiciones latinoamericanas, como la colombiana, la chilena y la ecuatoriana”, explicó.

“Entonces, en ésta me interesa integrar otros elementos narrativos de las danzas tradicionales afrocaribeñas, las andinas, así como incluir otros símbolos y elementos que están presentes en distintos países de Latinoamérica”.

Aunque destacó que “lo más relevante en el fondo de la pieza será la migración como mujeres, las dificultades que vivimos al llegar y el racismo, en particular con las políticas que tiene el gobierno actual, de querer borrar nuestra presencia en este país”.

¿Por qué le interesó abordar el tema del Chinelo?, se le preguntó a Huidobro.

“Para mí, el movimiento es liberador, el brinco del chinelo es catártico, así que quiero usar el movimiento como un generador de energía, de liberación y de soltar ciertas emociones a través del movimiento, pero aún estamos en exploración, utilizando la cumbia, el vallenato, la salsa, el reguetón y algunos ritmos electrónicos.