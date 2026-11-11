Vecinos de esta colonia en Coyoacán se quedarán sin agua varios días
La Secretaría de Gestión Integral de Agua de la Ciudad de México anunció a través de sus redes sociales el motivo por el que los colonos carecerán del líquido.
Vecinos de la colonia Pedregal de San Francisco, en la alcaldía Coyoacán, podrían quedarse sin agua durante varios días debido a los trabajos para reparar una fuga en la red de distribución.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que desde las 9:00 horas de este miércoles 11 de noviembre comenzaron las reparaciones sobre la calle Cerro Blanco, entre Prolongación Melchor Ocampo y Cerro del Otate.
Debido a estas labores, el suministro de agua potable se verá interrumpido en la colonia Pedregal de San Francisco, por lo que las autoridades recomendaron a los habitantes tomar precauciones y guardar agua para sus necesidades básicas.
De acuerdo con la dependencia, el servicio se restablecerá el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, una vez que concluyan las reparaciones.
Mientras tanto, los vecinos que se queden sin agua y necesiten apoyo podrán solicitar una pipa a través de la Línea H2O, marcando al *426.