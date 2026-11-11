Aprueban proyecto del Plan General de Desarrollo CDMX 2025-2045

La Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México aprobó el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, un instrumento de planeación estratégica a 20 años sustentado en la participación de 646 mil personas.

Tras seis meses de consulta pública, el documento final incrementó en casi 30 por ciento sus líneas estratégicas e integró las propuestas de 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes. El proyecto fue turnado de inmediato al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, debate y eventual aprobación.

Durante la presentación del documento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el instrumento busca romper con la fragmentación gubernamental y trascender los periodos sexenales mediante un horizonte compartido de largo plazo.

Entre las metas proyectadas a dos décadas destacan la erradicación de la pobreza extrema, la transición total del transporte público a unidades eléctricas, la garantía de cobertura universal en servicios básicos y la consolidación de un sistema de cuidados con infraestructura infantil a no más de 15 minutos de distancia en la capital.

La mandataria capitalina enfatizó la trascendencia del acuerdo e hizo un llamado directo a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino para anteponer el bienestar social sobre las disputas de coyuntura.

"Los grandes desafíos de nuestra capital no se resuelven en un sexenio. Este plan no pertenece a un partido, no tiene dueño político; pertenece a la ciudad y a sus habitantes. No permitamos que la disputa política de hoy hipoteque el derecho al mañana", sentenció Brugada.

Finalmente, la mandataria capitalina señaló que la aprobación del Plan General de Desarrollo en el Congreso representará el primer paso para consolidar un sistema descentralizado que permita territorializar la planeación democrática en cada colonia, pueblo y barrio de la Ciudad de México.