Urgen a legislar la muerte digna; Congreso local

México ya no puede ocultar bajo la alfombra la discusión sobre la muerte digna y debe avanzar hacia un marco legal que permita a pacientes con enfermedades terminales decidir sobre el final de su vida, sostuvo Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende y fundadora de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!

Durante el foro Derecho a decidir en el final de la vida, realizado en el Congreso de la Ciudad de México para analizar la iniciativa en la materia, Martínez destacó la oportunidad histórica de la capital.

Desde hace más de un año me encuentro luchando (…) y me emociona saber que la Ciudad de México puede convertirse en la primera entidad en nuestro país en convertir esto (la muerte digna) en ley y materializarlo”, expresó ante legisladores y servidores públicos, a quienes urgió a establecer compromisos e itinerarios de trabajo definidos.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, la diputada Valeria Cruz, afirmó ante las organizaciones sociales que el órgano legislativo ya asumió el compromiso de dictaminar la propuesta y anunció la realización de tres foros de discusión adicionales.

Por parte del gobierno de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman, reiteró la disposición de preparar al sistema público de salud para responder a estas determinaciones con criterios de bioética y salvaguardas legales.

La titular del Instituto de las Personas con Discapacidad, Ruth Francisca López, enfatizó que el debate debe garantizar el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica y la voluntad de las personas con discapacidad, libres de prejuicios y respaldadas por redes de apoyo.