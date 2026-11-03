Detienen a El Chopercito tras persecución en Iztapalapa que dejó 3 lesionados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre identificado como Alan Ávila, “El Chopercito”, quien estaría relacionado con 10 homicidios, el más reciente de ellos cometido el pasado 2 de noviembre.

Las autoridades capitalinas informaron que, al dar seguimiento a ese caso, lo ubicaron cuando circulaba por calles de la alcaldía Iztapalapa, por lo que se implementó un operativo para detenerlo.

Los policías identificaron al sujeto en inmediaciones de la demarcación, quien, al notar la presencia policial, intentó escapar a bordo de un vehículo. Ante esta situación, los efectivos iniciaron su seguimiento con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, el cual culminó en la calle 41, esquina con avenida 8, en la colonia Santa Cruz Meyehualco”.

Durante la persecución, el hombre arrolló a un elemento de la policía capitalina, después a un motociclista de 33 años, quien estaba detenido en un crucero, también resultó lesionada una joven de 26 años.

Foto: SSC

Además, para evitar su captura, el hombre de 20 años disparó en contra de los uniformados, quienes repelieron la agresión.

Ante las detonaciones de arma de fuego realizadas por el sujeto, los efectivos repelieron la agresión. Reconozco el profesionalismo, la valentía y el compromiso de las y los policías que actuaron con determinación para proteger a la ciudadanía y cumplir con su deber ante esta situación de riesgo”, informó en redes sociales Pablo Vázquez, secretario de Seguridad.

Cuando la persecución terminó, los elementos de la SSC procedieron con la detención del individuo, al que le aseguraron un arma de fuego, el vehículo en el que intentó escapar también fue asegurado.