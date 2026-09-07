Tribunal de Disciplina de CDMX reporta 97% de aprobación en jueces

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) presentó su primer informe de gestión, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, en el que destacó la evaluación de personas juzgadoras y el fortalecimiento de los mecanismos de disciplina, transparencia y prevención de conductas contrarias al servicio público judicial.

Durante la primera sesión solemne del organismo, su presidente, el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, afirmó que la disciplina judicial constituye una garantía para las personas justiciables y un elemento indispensable para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Entre los resultados presentados sobresalió el trabajo realizado por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, encabezado por el doctor Israel Sandoval Jiménez, que alcanzó una tasa de aprobación de 97 por ciento entre las personas juzgadoras evaluadas.

El magistrado presidente señaló que durante este primer año se establecieron las bases para consolidar un órgano especializado, moderno y orientado a los más altos estándares de integridad en el ejercicio jurisdiccional.

Como parte de sus actividades, el Tribunal realizó 126 visitas informativas a órganos jurisdiccionales y unidades de gestión, con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, prevenir conductas contrarias a los principios del servicio público judicial y promover la transparencia institucional.

Jerónimo Alejo destacó además la incorporación de la perspectiva de género en la función disciplinaria, con la intención de que los procedimientos se desarrollen bajo criterios de imparcialidad y sensibilidad, así como con respeto a los derechos humanos y a la igualdad sustantiva.

El presidente del TDJ recordó que el órgano fue creado a partir de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, que estableció una nueva distribución de funciones relacionadas con la administración y disciplina judicial.

También subrayó que la elección de las magistraturas mediante voto popular, realizada el 1 de junio de 2025, representó un precedente para la independencia y legitimidad del nuevo tribunal.

Durante el periodo informado, el TDJ también fortaleció la coordinación con distintas autoridades mediante convenios y reuniones de trabajo, además de participar en actividades académicas y sociales encaminadas a acercar el órgano a la ciudadanía.

Jerónimo Alejo aseguró que el Tribunal mantendrá como ejes de su actuación la legalidad, imparcialidad, independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer la integridad de quienes forman parte del Poder Judicial capitalino.

Al acto acudieron Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino; magistradas y magistrados integrantes del TDJ, así como Jorge Guerrero Meléndez, presidente del Órgano de Administración Judicial, entre otras autoridades.