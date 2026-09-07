Invita Tabe a “gritar libertad” este 15 de septiembre en Miguel Hidalgo

A partir de las 15:00 horas del martes 15 de septiembre, la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo será sede de las festividades patrias con motivo del CCXVI Aniversario del inicio de la Independencia de México.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, invitó a vecinos y visitantes a sumarse a las celebraciones para festejar juntos y gritar “¡Libertad!”.

Como es tradición, el alcalde encabezará la ceremonia del tradicional Grito de Independencia desde el balcón principal de la alcaldía, donde rendirá homenaje a quienes hicieron posible nuestra patria y libertad.

Este 15 de septiembre gritemos ¡Libertad! en Miguel Hidalgo, el Bastión de la Libertad. Aquí te esperamos para que vengas a celebrar el Grito de Independencia. Ya saben: habrá antojitos, kermés, mucho ambiente y, sobre todo, seguridad”.

Tabe anunció que se desplegará el operativo de seguridad “Blindar MH”, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Dirección General de Protección Civil.

Para garantizar la diversión de todos los presentes, se instalarán también filtros de revisión en los accesos a la explanada para impedir el ingreso de objetos punzocortantes, armas de fuego y bebidas alcohólicas, así como paraguas, palos de bandera, aerosoles, drones y pirotecnia, además de bultos o maletas grandes.

Los Ballets Folclóricos Itlatiuh y del Salesiano, seguidos por el Mariachi Camperos y una banda emergente de rock, iniciarán la fiesta. Al caer la noche, el baile tomará el escenario con la presentación de la Sonora 'Embajadores de la Cumbia Dinamita' y otros artistas estelares.

No se pierdan la presentación estelar de Los Yaguaru y de Paty Cantú. Aquí los esperamos en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Y que viva México!”

En un escenario alterno, ubicado en la plaza cívica de la alcaldía, los asistentes podrán disfrutar, de manera simultánea, de las presentaciones de Milo La R, LC-Band, el Mariachi Camperos, la representación teatral “Lotería de la Libertad”, Blazzy Band y el Mariachi Carreteros del Bajío.