Luis Ángel “El Flaco”, Matutte y Los Chicos N5 serán parte de la noche mexicana en Cuauhtémoc

Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5, serán parte del elenco este año de la celebración del 15 de septiembre en la Alcaldía Cuauhtémoc.

También habrá feria, música, sorpresas y actividades para disfrutar en familia.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezará, por segundo año consecutivo, la ceremonia del Grito de Independencia.

El año pasado, Rojo de la Vega encabezó la celebración al frente de la demarcación ante una explanada completamente llena.

En aquella ocasión, durante el Grito, Ale Rojo de la Vega exclamó:

¡Mueran los vicios corruptos y la doble moral que golpea a nuestro pueblo! ¡Muera la impunidad y el mal gobierno!”, recordó la Alcaldía Cuauhtémoc en un comunicado.

También dedicó vivas a las madres buscadoras, los derechos y libertades de las mujeres y quienes defienden la verdad, la justicia y la libertad.

La Alcaldía Cuauhtémoc recibirá a las familias para celebrar las fiestas patrias en la demarcación, con una noche de música, feria, actividades.