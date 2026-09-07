CDMX participará en el segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre, a las 12:00 horas

La Ciudad de México participará en el Simulacro Nacional del sábado 19 de septiembre, que tendrá lugar a las 12:00 horas, así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia la mandataria destacó que el simulacro se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Y detalló que el simulacro permitirá verificar el tiempo que tarda la población en evacuar edificios y casas, así como la capacidad de respuesta de la población.

Ruinas del 19-S son blanco de invasión

Por Jonás López

La Plaza de la República se ha convertido en una zona de edificios fantasmas.

De los 20 inmuebles que rodean al Monumento de la Revolución, ocho están en desuso o habitados por personas en situación de calle y son blanco de otro tipo de ocupación irregular, como despojo. Se trata de los predios Plaza de la República 30, 31, 46, 48, 51 y 156, además de Lafragua 3 y 4.

En total, suman más de 10 mil 700 metros cuadrados de suelo, de acuerdo con los datos del Sistema de Información Geográfica del Gobierno de la Ciudad de México.

Varios de los edificios ya han sufrido vandalismo y en el caso del edificio Lafragua 3 está siendo usado por personas en situación de calle, se observó en un recorrido.

Salma Muñoz, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria de la colonia Tabacalera, indicó que la mayoría de los inmuebles resultaron dañados por los sismos de 1985 y 2017 y todavía no son rehabilitados.

Agregó que en el caso de Plaza de la República 156 que, en conjunto con Plaza de la República 154 y Avenida Juárez 140, forman un predio donde se ubicaban instalaciones del ISSSTE, incluido el teatro Julio Jiménez Rueda, pero ya fueron demolidos y aparentemente esperan el desarrollo de un proyecto de un hotel con centro comercial.

La también activista del desarrollo urbano reconoció que el abandono de estos inmuebles es una muestra de cómo la colonia Tabacalera, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, ha perdido el brillo y bullicio que tuvo en las décadas de los 70, 80 y 90, cuando la Plaza de la República era un centro neurálgico de la política y el sindicalismo nacional porque era sede de organismos como la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina y otros gremios.

Incluso, algunos de los inmuebles en abandono fueron sedes sindicales o instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad.

Anavel Monterrubio, especialista en Planeación y Políticas Metropolitanas de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que hace 20 años se modificó el programa de desarrollo urbano de la zona y se permitieron desarrollos inmobiliarios y centros comerciales.

Señaló que los edificios están en espera de los procedimientos administrativos e inversiones para desarrollar proyectos inmobiliarios.

Son usos de suelos alrededor de la plaza que establecen muchos niveles y lo que entiendo que se está dando ahorita es solamente especulación de suelo, pero, además, lo que he visto (…) es que ya llevan muchos años varios inversionistas en la zona, sólo está corriendo el tiempo para que empiecen a trabajar”, indicó.

Muñoz indicó que los vecinos están preocupados por los nuevos proyectos inmobiliarios y la presión que ejercen sobre los residentes, la pérdida de arraigo y el efecto negativo de la gentrificación.

Como vecinos estamos considerando que, obviamente, construyan algo interesante y que también sea en función de la capacidad de carga de nuestra colonia… de carga y de servicios que hay en la colonia, porque han estado construyendo sin tomar en cuenta los impactos acumulativos, que es ahí en donde, como vecinos, pues no nos gusta que en un cierto momento colapsen más los servicios”, dijo.

Dijo que actualmente los vecinos de la Tabacalera están realizando acciones para conservar la tradición de la colonia y rechazar movimientos de personas foráneas o migrantes como el de nombrar la zona como “El Pequeño Los Ángeles” por la similitud de las áreas verdes que rodean el Monumento a la Revolución y contienen la misma especie de palmeras que hay en la ciudad estadunidense.

Edificios olvidados en otras zonas

En otras zonas de la capital se repite el panorama de edificios dañados o en desuso.

Uno de ellos es el de la Lotería Nacional, ubicado en el predio Paseo de la Reforma 1 y que mide unos 3 mil 774 metros cuadrados.

El edificio conocido como El Moro sufrió daños en los sismos de 1985 y 2017, por lo que está en desuso y tapiado. Fue inaugurado en noviembre de 1946 y está en espera del proceso de rehabilitación, señaló Muñoz.

Otro caso es el edificio ubicado en avenida Taxqueña y Cerro del Cubilete, en la alcaldía Coyoacán, en donde el inmueble ya padece vandalismo.