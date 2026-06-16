Partido Verde CDMX cierra el paso a la venta de animales en redes sociales

Con el objetivo de combatir de fondo las prácticas vinculadas con el maltrato animal, la operación de criaderos clandestinos y el abandono, la comercialización de perros y gatos a través de redes sociales, plataformas digitales y grupos de mensajería tendrá mayores controles en la capital del país. Esta restricción surge tras la aprobación de una serie de reformas integrales impulsadas por la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México.

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, destacó que esta aprobación representa un paso legislativo de gran relevancia para proteger la integridad de los animales de compañía. El líder partidista explicó que una cantidad significativa de las ventas que se concretan actualmente por internet carecen de supervisión legal y facilitan actividades irregulares que ponen en riesgo la salud de los ejemplares.

Sesma Suárez señaló que detrás de numerosas publicaciones de venta de mascotas suelen existir esquemas de reproducción indiscriminada y condiciones inadecuadas para los seres vivos. Además, precisó que bajo esta modalidad digital los compradores frecuentemente desconocen el origen real, el estado de salud o los antecedentes médicos de los ejemplares que adquieren.

A partir de la entrada en vigor de esta reforma, las autoridades capitalinas contarán con herramientas jurídicas robustas para detectar, investigar y sancionar la comercialización ilegal de animales. El dictamen fortalece la coordinación institucional para frenar una práctica que durante años encontró en el entorno digital un espacio para operar de manera impune y sin controles suficientes.

Finalmente, el Partido Verde afirmó que la medida también contribuirá de forma directa a promover la adopción responsable y a generar mayor conciencia sobre la tenencia de animales de compañía en la urbe. “Los animales no son mercancía; son seres sintientes que merecen respeto y protección”, sostuvo Jesús Sesma, al reiterar el compromiso de su organización para seguir impulsando acciones en favor del bienestar animal.