Próxima semana se darán a conocer fechas de la intervención en la Línea 3 del Metro

Entre enero y mayo pasados, el Sistema de Transporte Colectivo registró alrededor de 407 millones de viajes.

De este total, más de 63 millones correspondieron a la Línea 2, equivalente a 15 por ciento de la demanda total de la red, lo que lo convierte en “la espina dorsal del Metro”.

Solo durante junio pasado se realizaron 2.5 millones de viajes más en el Metro, respecto al mismo mes del año pasado”, resultado del impulso que se le ha dado al Metro y sobretodo a la Línea 2, aseveró el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Además, agregó que durante las más de tres semanas de actividades del Mundial, debido a la implementación de nuevos validadores en los accesos a los diversos medios de transporte, el pago se ha realizado con tarjetas electrónicas bancarias de 84 países.

Desde la estación Bellas Artes, al encabezar la entrega formal de las estaciones Bellas Artes e Hidalgo de la L-2, la jefa de Gobierno informó que dos de cada 3 pesos de los dos mil 200 millones de pesos que se destinaron a la modernización de la Línea 2, se destinaron a mantenimiento.

Y uno de cada 3 pesos se destinaron a la modernización, detalló. Ello al señala que “se generó polémica por la adquisición. De los candelabros de Hidalgo y Bellas Artes, ya se resolvió”.

Clara Brugada reconoció que el objetivo fue remodelar la línea 2, “fue un desafío, sin que se generaran tantas afectaciones a los usuarios”.

Sin embargo, aseguró que el Mundial dejó mucho aprendizaje entre ellos, la intervención en la L-2, lo que, agregó, permitirá seguir la misma ruta para la intervención y modernización de la Línea 3 del Metro que corre de Universidad a Indios Verdes.

Martes 14 junio ruta de intervención de L-3

Será el próximo martes 14 de julio cuando se dé a conocer la línea de tiempo de intervención y remodelación de la Línea Verde, “con esta experiencia, y con la menor afectación al usuario”, precisó Brugada Molina.

En ese sentido, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que a pesar de las molestias generadas a los usuarios durante los más de tres meses de obras, la experiencia sirvió de prueba “y esta fue superada”.

Generó molestias, pero nos dejó aprendizaje para intervenir la Línea 3”, aseveró.

El proyecto de modernización de la Línea 2 incluyó acciones como el mantenimiento preventivo del material rodante, la rehabilitación del sistema hidráulico, la red contra incendios, las subestaciones de rectificación eléctrica y la infraestructura de vías.

Como parte de todos estos trabajos se renovaron 8 mil 480 metros cuadrados de pisos; se aplicó pintura en 21 mil 148 metros cuadrados; se instalaron mil 304 metros lineales de señalética, mil 795 metros cuadrados de mármol travertino y 900 metros cuadrados de mosaico veneciano.

Además, se restauraron 158 metros cuadrados de murales y se incorporaron muros verdes, candelabros y faroles para fortalecer la identidad arquitectónica de los espacios, destacó el director del STC Metro, Adrián Rubalcava.