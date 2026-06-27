¡Torito Mundialista en CDMX! 582 automovilistas 'se pasaron' de alcohol

Del 11 al 26 de junio, es decir, en lo que va del Mundial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha remitido al Centro de Sanciones Administrativas conocido como El Torito a 582 conductores quienes superaron el límite de alcohol permitido. Además, 578 vehículos fueron enviados a corralones.

Así es el "Torito" Moisés Pablo Nava

La dependencia informó este sábado que su personal ha realizado 145 mil 885 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y mil 792 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

“Además, como parte de las acciones preventivas, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron 7 mil 274 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol”, informó la SSC.