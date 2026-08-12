Convocan a participar en Gran Desfile de Día de Muertos 2026 CDMX; cómo registrarte

La Secretaría de Cultura capitalina abrió la convocatoria para creadoras, creadores, colectivos y equipos interesados en presentar proyectos de carros alegóricos que formarán parte de esta celebración el próximo 31 de octubre.

¿A qué hora comienza la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX? Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México ya prepara una nueva edición de una de sus celebraciones culturales más representativas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abrió la convocatoria para participar en el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre.

La invitación está dirigida a creadoras, creadores, colectivos y equipos de trabajo interesados en desarrollar propuestas originales para el diseño y realización de carros alegóricos, los cuales deberán incorporar elementos artísticos, visuales, musicales y escénicos vinculados con la tradición del Día de Muertos y la cultura mexicana.

¿Qué temáticas deberán abordar los carros alegóricos?

De acuerdo con la convocatoria, las propuestas deberán desarrollarse a partir de tres grandes líneas temáticas:

1. Raíces prehispánicas de México

2. Cultura popular mexicana

3. Homenajes a personajes destacados

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Entre los personajes contemplados se encuentran José Alfredo Jiménez, Blanca Estela Pavón, José Revueltas, Juan Rulfo, Nellie Campobello, Emilio “El Indio” Fernández, Lola Beltrán, Lilia Prado, Juan Gabriel y Evita Muñoz “Chachita”.

Los homenajes están relacionados con aniversarios de nacimiento o fallecimiento que se conmemoran durante 2026. En este sentido, la edición de este año contempla un reconocimiento especial a Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, dos figuras fundamentales de la música popular mexicana.

¿Cómo realizar el registro?

Las personas, colectivos y equipos interesados podrán realizar su registro gratuito en línea hasta el 21 de agosto de 2026.

La participación consiste en presentar un proyecto de carro alegórico que cumpla con los criterios establecidos en la convocatoria. Es importante señalar que el registro no garantiza la participación en el desfile, ya que las propuestas serán sometidas al proceso de selección correspondiente.

¿Cuándo se conocerán los proyectos seleccionados?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que los resultados de los proyectos seleccionados se darán a conocer el 31 de agosto de 2026.

Las personas interesadas deberán mantenerse atentas a los canales oficiales de la dependencia para conocer los proyectos que hayan sido seleccionados y las siguientes etapas del proceso.

Entre los personajes contemplados se encuentran **José Alfredo Jiménez, Blanca Estela Pavón, José Revueltas, Juan Rulfo, Nellie Campobello, Emilio “El Indio” Fernández, Lola Beltrán, Lilia Prado, Juan Gabriel y Evita Muñoz “Chachita”**.

Cerca de 500 personas participaron en el Desfile de las Calaveras en Nuevo León. Foto: Especial

Los homenajes están relacionados con aniversarios de nacimiento o fallecimiento que se conmemoran durante 2026. En este sentido, la edición de este año contempla un reconocimiento especial a **Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez**, dos figuras fundamentales de la música popular mexicana.

¿Cómo realizar el registro?

Las personas, colectivos y equipos interesados podrán realizar su registro gratuito en línea hasta el 21 de agosto de 2026.

La participación consiste en presentar un proyecto de carro alegórico que cumpla con los criterios establecidos en la convocatoria. Es importante señalar que el registro no garantiza la participación en el desfile, ya que las propuestas serán sometidas al proceso de selección correspondiente.

Catrina gigante para desfile de Día de Muertos en CDMX

¿Cuándo se conocerán los proyectos seleccionados?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que los resultados de los proyectos seleccionados se darán a conocer el 31 de agosto de 2026.

Las personas interesadas deberán mantenerse atentas a los canales oficiales de la dependencia para conocer los proyectos que hayan sido seleccionados y las siguientes etapas del proceso.

¿Cuándo será el Gran Desfile de Día de Muertos 2026?

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en la Ciudad de México.

La ruta y el horario definitivos deberán ser confirmados por las autoridades capitalinas. El desfile se ha caracterizado por recorrer algunas de las principales vialidades de la ciudad, con un trayecto que tradicionalmente incluye Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Consulta la convocatoria completa

Si quieres participar, puedes consultar la convocatoria oficial, los requisitos, las condiciones de registro y la información relacionada con el proceso de selección en el documento publicado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El mismo espacio oficial será el referente para consultar las actualizaciones relacionadas con esta convocatoria y sus resultados.

Consulta aquí la convocatoria oficial del Gran Desfile de Día de Muertos 2026:

https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/gran-desfile-de-dia-de-muertos-2026