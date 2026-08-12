Fuga de agua 'inunda' parque en Coyoacán, CDMX

Derivado de la fractura de un tubo de 12 pulgadas, esta mañana se registró una fuga de agua potable, que afectó parte del parque Salvador Novo en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

Atienden fuga de agua potable en Coyoacán Rodolfo Dorantes

Vecinos que se percataron de la gran cantidad de agua que emanaba de un andador del parque, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que acudieran a repararla.

Atienden fuga de agua potable en Coyoacán Rodolfo Dorantes

El agua potable comenzó a acumularse en la zona de juegos infantiles y ejercitadores del parque ubicado en el eje 1 oriente la avenida Canal de Miramontes y Marcos Pulido en la colonia Avante de la alcaldía Coyoacán.

Alrededor de las 9 de la mañana, una cuadrilla de trabajadores de la alcaldía, llegó para controlar la fuga y reparar el ducto dañado. La fuga ya fue controlada y procedieron a colocar una abrazadera al ducto dañado.