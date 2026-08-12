¡Caen como moscas! Suman otros 3 detenidos por despojo en CDMX

¡Siguen cayendo como moscas! Los detenidos por el delito de despojo van creciendo cada día en la Ciudad de México; ahora tocó en Tláhuac donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC detuvieron a tres hombres que presuntamente se metieron a un inmueble y hasta comenzaron a hacer excavaciones sin permiso del legítimo ocupante.

El hecho ocurrió en un predio de la calle José de la Cuesta, en la colonia Barrio Santiago Sur. Desde el C2 Oriente llegó el reporte de que varias personas habían entrado al lugar, así que policías fueron a revisar qué estaba pasando.

Cuando llegaron, un hombre les dijo que tres sujetos se habían metido a su propiedad sin autorización y ya estaban realizando trabajos de excavación.

Los policías detuvieron a los tres hombres, de 54, 47 y 40 años, quienes fueron llevados ante el Ministerio Público. Ahora será la Fiscalía la que investigue qué hacían dentro del inmueble y determine su situación jurídica.

Más casos de despojo

Casos de detenciones por despojo no son aislados. Apenas esta mañana se anunció que otros dos hombres fueron detenidos en Álvaro Obregón, luego de que un ciudadano uruguayo salió de su departamento para hacer ejercicio y, mientras estaba fuera, sus vecinos le avisaron que dos sujetos habían entrado. Cuando regresó, policías atendieron el reporte y los sospechosos fueron detenidos.

Detenidos por despojo Especial

Además, ayer martes hubo otros dos detenidos en la Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. En ese caso, la propietaria de un inmueble llegó y descubrió que le habían cambiado la cerradura. Dentro estaban dos hombres que no pudieron explicar qué hacían ahí y también terminaron ante el Ministerio Público.

Detenidos por despojo Especial

Los casos de despojo comenzaron a cobrar fuerza luego de que algunos vecinos de la colonia Del Valle denunciaron que sus inmuebles habían sido invadidos. Ante ello, autoridades detuvieron a Virginia “N” y su hija Diana “N”, fueron vinculadas a proceso por el presunto despojo agravado de una casa en Cerrada de Matías Romero 18, colonia Del Valle. Ambas permanecen en prisión preventiva y la Fiscalía investiga si Virginia estaría relacionada con una posible red dedicada a ocupar viviendas.

Entre el 6 y el 10 de agosto, la Fiscalía capitalina recibió 30 denuncias relacionadas inicialmente con despojo y aseguró cuatro inmuebles. Sin embargo, 18 casos terminaron correspondiendo a otros delitos y ocho siguen bajo análisis.

Además, el Gobierno de la CDMX prepara para este mismo mes la Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo, que contará con alrededor de 100 abogados, además del apoyo de estudiantes de posgrado y personal del Tribunal Superior de Justicia.