Detienen a 5 sujetos por robar más de una tonelada de cable para telefonía

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cinco hombres por el robo de cable de cobre, el cual fue instalado por una empresa de telecomunicaciones, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 200 mil pesos.

La detención fue posible por la denuncia de la empresa de telefonía por el robo de material, por lo que se implementó un operativo para identificar a los presuntos responsables, quienes tenían su zona de operación en el poniente y centro de la Ciudad de México.

Cuando los elementos de la SSC realizaban un patrullaje en las calles Sombrerete y Patriotismo, de la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, detectaron a cinco personas que salían de un registro telefónico con varias herramientas y procedieron a abordar una camioneta.

Foto: SSC

Al estar en presencia de un posible hecho delictivo y para verificar los datos registrados en las indagatorias, les marcaron el alto y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, en la que les hallaron un extractor de cable, tres arcos con seguetas, cinco teléfonos celulares y alrededor de 250 metros de cable de cobre”, detalló la SSC.

Foto: SSC

La policía capitalina procedió con la detención de los cinco hombres de 30, 32, 37, 39 y 49 años de edad, todos ellos, las herramientas, el cable robado y la camioneta quedaron a disposición del Ministerio Público, en donde se determinará su situación legal.

Tras un cruce de información, se supo que dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; el de 32 años de edad por delitos contra la salud en 2022 y el de 39 años por robo agravado en el 2020”.