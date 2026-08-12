Entregan Premios Juventud CDMX 2026; hubo 19 galardonados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la Ceremonia de entrega de galardones para los ganadores del premio de la Juventud Ciudad de México 2026, que reconoce a jóvenes de excelencia en diferentes ámbitos.

Premios Juventud CDMX 2026 Especial

En total, fueron 19 jóvenes los galardonados con la máxima distinción que otorga el Gobierno capitalino a este sector. Todos ellos recibieron un reconocimiento, así como galardón y un incentivo de 23 mil pesos para apoyarlos sus acciones en favor de cambiar su entorno.

Premios Juventud CDMX 2026 Especial

En ese sentido, la mandataria capitalina destacó la visión del gobierno de la Ciudad de México, donde se pone a la juventud en el centro de la agenda pública. Reconoció la capacidad de las nuevas generaciones de imaginar y de luchar por hacer posible lo imposible.

“El día de la Juventud es hoy, el momento de la juventud es ahora y el lugar de la juventud es aquí. Honramos y reconocemos con cada uno de estos premios a una juventud impaciente por el futuro, que ya está transformando la vida en sus barrios, en sus comunidades y en su ciudad”, refirió la mandataria capitalina.

Asimismo, envió un mensaje a las nuevas generaciones, en el que les aseguró que pueden lograr lo que se propongan. “Quiero decirles que no dejen nunca de inconformarse, de imaginar, de organizarse y de soñar en grande. Que nadie como 6 por acá les diga que no se pueda”, expresó.

Por otro lado, Marcela Fuente Castillo, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, enfatizó que las juventudes antes eran vistas como un problema para el gobierno. Sin embargo, ahora la visión es distinta, las ven como una fuerza que tiene mucho que aportar a la sociedad.

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“Tenemos la responsabilidad como Gobierno de la Ciudad de México, de seguir haciendo esta capital un lugar donde los sueños de cualquier joven pueden convertirse en vocación”, expresó.

Entre los galardonados destacan Sandra Michelle Gómez Tenorio, en la categoría de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos, al igual que Abel Vázquez Méndez y Karla Montserrat Mendoza, entre otros destacados jóvenes de las áreas académicas, deportivas, culturales, artísticas y políticas de la capital del país.