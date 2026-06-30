Ya suman 23 los casos acumulados de gusano barrenador en CDMX

Los casos acumulados de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), pasaron de 18 a 23 en 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, según el informe correspondiente a la Semana Epidemiológica número 26 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Casos de Gusano Barrenador del Ganado Senasica

La miasis en perros, humanos, vacas y borregos se presentó en Tlalpan (6), Milpa Alta (5), Xochimilco (4), Iztapalapa (2), Álvaro Obregón (1), Benito Juárez (1), Coyoacán (1), Miguel Hidalgo (1), Tláhuac (1), y Venustiano Carranza (1).

Casos de Gusano Barrenador del Ganado Senasica

De acuerdo al Senasica, actualmente los casos activos son siete en las alcaldías Milpa Alta (3), Iztapalapa (1), Miguel Hidalgo (1), Tlalpan (1), y Xochimilco (1).

Casos de Gusano Barrenador del Ganado Senasica

SÓLO SE SALVAN 5 ESTADOS

A nivel nacional, únicamente Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, no tienen casos registrados de Gusano Barrenador del Ganado.

Casos de Gusano Barrenador del Ganado Senasica

Las 27 entidades federativas donde se reparten los 31 mil 266 casos acumulados son: Chiapas (7 mil 146), Oaxaca (4 mil 567), Veracruz (4 mil 275), Yucatán (2 mil 319), Puebla (mil 589), Tabasco (mil 297), San Luis Potosí (mil 230), Guerrero (mil 052), Tamaulipas (mil 004), Campeche (981), Hidalgo (920), Quintana Roo (920), Jalisco (783), Michoacán (569), Querétaro (556), y Nuevo León (423).

Además de Guanajuato (389), Estado de México (313), Morelos (272), Colima (208), Nayarit 154), Zacatecas (118), Coahuila (97), Aguascalientes (30), Ciudad de México (23), Tlaxcala (17), y Durango (14).

En las mismas 27 entidades federativas hay actualmente mil 835 casos activos; las más afectadas son: Puebla (196), Oaxaca (152), y Veracruz (149).

ESPECIES

Los perros siguen siendo la segunda especie más afectada por el Gusano Barrenador del Ganado, con seis mil 544 casos acumulados, sólo superado por los bovinos con 19 mil 177 casos acumulados.

A esta lista le siguen los cerdos, los caballos, las ovejas, las cabras, los gatos, las aves de corral, la fauna silvestre y los conejos.

Los 21 casos acumulados de ejemplares de vida silvestre se reportaron en Yucatán (4), Guanajuato (2), Jalisco (2), Veracruz (4 ), Campeche (2), Chiapas (2), San Luis Potosí (2), Nuevo León (1), Quintana Roo (1), y Tabasco (1).