¡Toma precauciones! HOY habrá 9 manifestaciones en CDMX

Ya se asoma el fin de semana, pero antes de que llegue, para hoy la Ciudad de México tendrá 9 manifestaciones y varios eventos de entretenimiento que podrían afectar algunas zonas, sobre todo en el Centro, Benito Juárez, Reforma y los alrededores del Palacio de los Deportes.

Te damos detalles y opciones viales para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Trabajadores de la Unión General de Trabajadores de México llegaron al Zócalo para exigir reconocimiento sindical, basificación, mejores salarios y prestaciones. Se esperan unas 150 personas y no se descartan afectaciones alrededor de Plaza de la Constitución.

Protestas en el Zócalo. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Opción vial: Eje Central, José María Izazaga y Circunvalación.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

A las 10:00 la Sección XXII de la CNTE tendrá una mesa con autoridades federales y de Oaxaca para hablar de nuevas plazas, contrataciones, recategorizaciones y otros pendientes del magisterio, podrían llegar autobuses con profesores y concentrarse más integrantes de la Coordinadora afuera del recinto.

Algunos comerciantes tuvieron que organizarse para impedir que las carpas fueran instaladas frente a algunos establecimientos Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Para librar la zona, puedes moverte por República de Perú, Eje 1 Norte o Congreso de la Unión.

Colectivo “Va por Cuba”

A las 11:00 realizarán una jornada en el Zócalo por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, con actividades culturales y acopio de alimentos y medicamentos. Calculan unas 150 personas.

Si vas hacia el Centro, una salida es rodear por Eje Central, José María Izazaga o Circunvalación.

Organización “Libertad para Morir”

En el Centro Nacional de las Artes la organización “Libertad para Morir” recolectará firmas para impulsar una iniciativa que busca permitir la asistencia médica para morir en casos de enfermedades avanzadas o incurables. Se prevén unas 40 personas.

Plataforma 4:20

La plataforma estará en 3 puntos de la ciudad: En el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Defensores de animales

Alas 12:45 los colectivos se reunirán afuera del restaurante Santa Foodies Plant Based, en Nicolás San Juan 105, para protestar contra el maltrato animal. No descartan caminar por calles de la Del Valle, así que podría haber cortes momentáneos. Si te toca pasar por ahí, mejor busca salida por Av. Coyoacán, Gabriel Mancera o Eje 5 Sur.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

El gobierno capitalino los incorporó a su Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Cuartoscuro

Colectivos se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México Coyoacán, colonia Xoco, a las 5:30 pm para organizar nuevas acciones por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y mantener la exigencia de esclarecimiento y castigo a los responsables.

Opta circular por Avenida Universidad, División del Norte y Río Churubusco.

Movimiento de Regeneración Sindical

El movimiento instalará mesas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para juntar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Será sobre México Coyoacán, en la colonia General Anaya.

Integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui

Los manifestantes estarán en 20 de Noviembre y Venustiano Carranza para pedir espacios donde vender sus artesanías durante la Fiesta de las Culturas Indígenas del Zócalo.

EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

Para la tarde-noche Franco Escamilla estará en el WTC; a las 19:00 habrá cine al aire libre por el Día del K-Pop en el Monumento a la Revolución; El Rey León, a las 20:00 en el Teatro Telcel, y Arcángel se presenta a las 20:00 en el Palacio de los Deportes, donde esperan hasta 20 mil personas.

Concierto de Arcángel en CDMX fechas, horario y posible setlist IG

También estarán Lucho Mellera a las 20:30 en el Auditorio Nacional y Odín Dupeyron a la misma hora en el Teatro Metropólitan.

Durante el día siguen la Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo, la Feria del Elote en San Juan Ixtayopan, la Expo Ámbar en el Monumento a la Revolución y el Festival de las Juventudes en Utopía Mixihuca. Por la noche, a las 19:30, hay lucha libre en la Arena México.