Piden moderar consumo de alcohol en festejos mundialistas en CDMX

Con el objetivo de prevenir accidentes, lesiones y posibles tragedias que puedan enlutar las celebraciones mundialistas, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México hizo un llamado a los aficionados nacionales y extranjeros, así como a los capitalinos, para seguir una serie de recomendaciones de autocuidado al asistir a las concentraciones masivas que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

El exhorto a la población es a disfrutar de la fiesta futbolera con responsabilidad y evitar conductas que pongan en riesgo su integridad o la de otras personas.

Entre las principales recomendaciones, la Secretaría de Salud pide a las personas adultas mayores, quienes viven con alguna discapacidad y quienes acudan con niñas y niños, elegir espacios donde no existan grandes aglomeraciones para reducir el riesgo de accidentes.

Asimismo, se recomienda asistir acompañado y mantener comunicación con familiares o amigos, además de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al personal de Protección Civil o a los servicios médicos que se encuentran desplegados durante los eventos.

La dependencia también hizo un llamado a moderar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el exceso puede derivar en caídas, riñas, atropellamientos u otras emergencias que han marcado algunos festejos deportivos, como la del martes, tras el triunfo de la selección mexicana contra su par de Ecuador, que ha dejado cuatro personas fallecidas.

De igual forma, como medida preventiva, se exhorta a escribir en el brazo el nombre y un número telefónico de contacto, lo que facilitaría la localización de familiares o la atención en caso de una emergencia.

El propósito de estas medidas es que la afición disfrute de los festejos mundialistas, reitera la dependencia.