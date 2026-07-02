Anunciaban 'perico' y más en TikTok; ya fueron detenidos en CDMX

Videos en TikTok mostraban a un hombre presuntamente adicto quien anunciaba “plato especial” refiriéndose a drogas como piedra, “perico” y otras sustancias ilícitas, se supo que este tipo de videos eran grabados por dos sujetos para “promocionar” una narco-tiendita en calles de la colonia Paulino Navarro en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX lograron dar seguimiento a este tipo de videos y determinar que los responsables de poner a grabar al adicto eran un par de sujetos identificados como Rubén y Raúl N. los videos incluso iban con la leyenda “estos antojitos los encuentras en la colonia paulino navarro”.

Presunto adicto

La SSC detalló que los detenidos tienen antecedentes penales, pues registran ingresos al Sistema Penitenciario por Delitos contra la salud y Robo agravado.

Los oficiales ubicaron a los presuntos delincuentes en la calle La Cruz, intercambiaban envoltorios por dinero en efectivo, pero al notar la presencia policial corrieron en diferentes direcciones. Tras alcanzarlos y realizar una revisión preventiva les aseguraron 54 dosis de aparente marihuana, un teléfono celular, una cangurera y dinero en efectivo.

Los sujetos de 30 y 40 años de edad fueron presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.