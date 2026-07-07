Solicitudes a programas sociales serán por medio de visita domiciliaria en CDMX

Las solicitudes de inscripción a programas sociales que otorga el Gobierno de la Ciudad de México se realizarán por medio de visitas domiciliarias encabezadas por personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) cuyo titular es Tomás Pliego Calvo.

Desde la Cuna. (X/@guerrerochipres)

La SAPCI implementará un mecanismo de visitas domiciliarias para el levantamiento de solicitudes de inscripción de personas beneficiarias, así se determina en cuatro avisos publicados este martes en la Gaceta Oficial por los cuales se dan a conocer las modificaciones a las reglas de operación de varios programas sociales.

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Los avisos publicados por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) incluyen a los programas “Desde la Cuna”, “Mujeres Sanas e Infancias Protegidas”, “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años” e “Ingreso Ciudadano Universal Para Personas de 57 a 59 años”.

hombres bienestar

Las modificaciones contemplan que la SAPCI será quien determine los sitios en donde se realizarán las visitas domiciliarias para recolectar las solicitudes de inscripción de programas sociales.

Pensión Hombres Bienestar.

“Una vez que las reglas de operación entren en vigor, la SAPCI implementará un mecanismo de visitas domiciliarias para el levantamiento de solicitudes de inscripción, mediante el cual, se incorporen progresivamente a personas beneficiarias preferentemente en unidades territoriales de bajo y muy bajo índice de desarrollo social”, indican los cuatro avisos.

Las modificaciones a las reglas de operación de los programas sociales también incluyen la atribución a las “personas beneficiarias facilitadoras de servicios” crear núcleos sociales para difundir “temas de interés social”.

“La implementación del programa social se realizará con apoyo de personas facilitadoras de servicios, las cuales realizarán actividades de intervención, difusión, concertación y vinculación comunitaria, además de conformar núcleos organizativos que les permita conocer temas de interés social y dar seguimiento a través de sistemas digitales de comunicación, para el cumplimiento de las metas del presente programa”, se indica en los avisos correspondientes a los programas “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años” e “Ingreso Ciudadano Universal Para Personas de 57 a 59 Años”.

Antes de estas modificaciones, las solicitudes las operaba la SEBIEN por medio de inscripciones en línea u otros mecanismos.

Las modificaciones a las reglas de operación e inscripción a los programas sociales se publicaron unas semanas antes de que inicie el año electoral 2026-2027.