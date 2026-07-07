Hombre pierde la vida tras ser arrollado por el tren en la Gustavo A. Madero

Un hombre murió arrollado por el tren, en las vías que pasan por el camellón de la calle Ferrocarril de Veracruz al cruce con la avenida Tecomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El cuerpo sin vida del sujeto de aproximadamente 45 años de edad, que vestía un pants y una sudadera azul, quedó entre las vías y fueron los propios vecinos, los que alertaron a las autoridades del accidente.

Al lugar llegaron policías del sector Cuautepec, quienes solicitaron una unidad médica, sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer nada por él, debido a que murió de manera instantánea a causa del impacto.

Un hombre murió arrollado por el tren en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX; la Fiscalía investiga las causas del accidente. Rodolfo Dorantes

Al lugar llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y trasladaron el cuerpo a la Coordinación Territorial GAM2.

La máquina que se vio involucrada en el accidente, no se quedó en el lugar y continuó su camino.