¡Sal a tiempo! Hoy habrá 6 manifestaciones y 11 eventos masivos en CDMX

Este martes, en la Ciudad de México lloverá fuerte y además se esperan seis manifestaciones y al menos 11 eventos masivos que podrían provocar congestionamientos viales.

Te damos opciones para avanzar en tus trayectos y evitar las aglomeraciones.

MANIFESTACIONES

Colectivo Ambientalista "¡Aquí No!"

Temprano se manifestarán frente a la Embajada de Alemania, en Polanco, para rechazar la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, al considerar que pone en riesgo un ecosistema protegido y los derechos del pueblo indígena Yoreme. No descartan permanecer en plantón y provocar afectaciones viales.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Mariano Escobedo y Periférico.

Lirios Buscadores Izcalli

Desde las 8:00 horas acudirán a la Comisión de Búsqueda de Personas, en la colonia Doctores, donde colocarán fichas para localizar a un menor desaparecido desde julio de 2025 en Cuautitlán Izcalli y exigirán mayor actuación de las autoridades.

Las manifestantes colocaron fichas de búsqueda con los rostros de personas desaparecidas. Pavel Jurado Canseco

Alternativas viales: Eje Central, Doctor Río de la Loza, Fray Servando y Cuauhtémoc.

Congreso LGBTIQ+ de México

La comunidad LGBT+ elige seguir existiendo, exigiendo igualdad y, sobre todo, celebrando su derecho a ser Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

A las 17:00 horas realizarán un mitin frente a la Secretaría de Marina, en Coyoacán, para denunciar un caso de presunta discriminación por orientación sexual contra un trabajador de esa dependencia y exigir respeto a sus derechos.

Alternativas viales: Calzada de la Virgen, Miramontes, Canal Nacional y Taxqueña.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

También a las 17:00 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria, sostendrán una reunión para definir nuevas acciones en apoyo al pueblo palestino y a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Avenida Universidad y Periférico.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos"

Familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda marcharon sobre Calzada de Tlalpan y División del Norte, rumbo al Estadio Ciudad de México. Cuartoscuro

A las 17:30 horas se concentrarán frente a la Secretaría de Gobernación para exigir avances en la investigación sobre la desaparición forzada de dos activistas ocurrida en Oaxaca en 2007.

Alternativas viales: Reforma, Bucareli, Balderas y Avenida Chapultepec.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante todo el día instalarán mesas para recolectar firmas afuera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez, como parte de una campaña en contra de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco, Eje 8 Sur y Municipio Libre.

EVENTOS MASIVOS

1. Día Internacional del Reggae

A las 16:00 horas, el Centro Cultural José Martí será sede de actividades musicales para celebrar este género.

Alternativas viales: Hidalgo, Paseo de la Reforma, Balderas y Eje Central.

2. Disney On Ice

A las 18:00 horas habrá función en el Auditorio Nacional, por lo que se espera importante afluencia de familias.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Periférico, Circuito Interior y Presidente Masaryk.

3. Gigantes del Fútbol

Continúa la exposición temática sobre Paseo de la Reforma, con figuras monumentales y actividades relacionadas con el Mundial.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec e Insurgentes.

4. Futlán, Tierra de Fútbol

El Parque Aztlán mantiene durante todo el día esta experiencia interactiva dedicada al futbol.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico y Ejército Nacional.

5. Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las 5:00 horas habrá grabaciones en el Zócalo y distintos puntos turísticos de la ciudad, por lo que podrían registrarse cierres momentáneos.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Eje Central.

6. Corredores Turísticos

Desde las 6:00 horas continúan recorridos turísticos por diversos sitios emblemáticos como Bellas Artes, Garibaldi, Reforma, Zona Rosa, Coyoacán, Tlalpan, Polanco y Xochimilco.

Alternativas viales: Circuito Interior, Viaducto, Periférico y Eje Central.

7. Festival Campo Marte 26

Desde las 8:00 horas siguen las actividades relacionadas con el Mundial en Campo Marte.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico y Ejército Nacional.

8. Festivales Futboleros en la CDMX

A partir de las 10:00 horas habrá transmisión de los partidos del Mundial en pantallas gigantes instaladas en distintos parques y deportivos de la ciudad.

Alternativas viales: Dependen de cada sede, aunque se recomienda utilizar Periférico, Circuito Interior y Viaducto.

9. México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

Desde las 10:00 horas continúa esta muestra cultural instalada en el Monumento a la Madre.

Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

10. FIFA Fan Festival

A las 11:30 horas abre actividades en el Zócalo Capitalino con pantallas gigantes, entretenimiento y ambiente mundialista.

El mensaje de la iglesia invita a que el ¿y si sí? se convierta en "una forma de mirar la vida" y no solo quede como un grito de aliento para animar un partido de futbol. Cuartoscuro

Alternativas viales: Fray Servando, Eje 1 Norte, Izazaga y Circunvalación.

11. Lucha Libre Profesional

A las 19:30 horas se realizará la tradicional función en la Arena México, en la colonia Doctores.

Alternativas viales: Eje Central, Doctor Río de la Loza, Cuauhtémoc y Viaducto.