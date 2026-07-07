Activan micrositio sobre cómo registrarse como candidato independiente en CDMX

El Micrositio “Ruta Indi” es la plataforma digital para orientar a las personas interesadas en participar como candidatas sin partido en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en la Ciudad de México y ya está disponible.

Micrositio “Ruta Indi”

En el micrositio https://www.iecm.mx/www/sites/rutaindi-2026/ se pueden consultar todos los requisitos sobre el proceso de registro, los cargos por los cuales se podrá contender y los medios de contacto institucionales para realizar las consultas necesarias a la autoridad electoral local.

Alcaldes, diputados y concejales

Se puede ser candidato independiente a alcalde, diputado local, diputado migrante o concejal. Los interesados en postularse para estas candidaturas deben cumplir con una serie de trámites que llevan tiempo, por lo cual las autoridades electorales locales les recomiendan iniciar oportunamente las gestiones.

Micrositio “Ruta Indi”

Algunos de los trámites con los que deben cumplir son constituir una Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; dar de alta la Asociación Civil ante el SAT; contar con Registro Federal de Contribuyentes y abrir una cuenta bancaria, que será utilizada para recibir el financiamiento privado y en su caso, el financiamiento público.

Documentos necesarios

Además, en el micrositio de la “Ruta Indi” se especifica que deben tener listos documentos como fotografía, acta de nacimiento, credencial de elector, constancia de residencia y el emblema que usarán para buscar el respaldo ciudadano.

En el micrositio también se explica que las firmas de apoyo ciudadano que se requieren para registrarse como candidato independiente se recaban mediante la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE” cuyo acceso será proporcionado por la autoridad electoral local.