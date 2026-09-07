Jardín Tlallipan tiene filtraciones y grietas... a tres meses de su apertura

Apenas han transcurrido tres meses de su inauguración y el Jardín Flotante Tlallipan ya recibió un tratamiento para tapar fisuras en la zona del andador peatonal.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) descartó que se trate de alguna falla estructural e informó que fueron trabajos de mantenimiento y conservación para evitar fisuras superficiales.

El sábado 29 de agosto, trabajadores colocaron sellador de poliuretano en el piso del andador peatonal en un tramo cercano a la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Características del proyecto. Jesús Sánchez

Utilizaron grandes pistolas aplicadoras para colocar este material industrial.

Los trabajadores indicaron que el material serviría para sellar grietas en las juntas del puente.

Este producto de poliuretano regularmente se utiliza en las construcciones para sellar juntas y grietas en paredes, pisos, techos y pavimentos, incluyendo juntas de dilatación de puentes y sirve para evitar filtraciones de agua, aire o polvo.

La Sobse explicó que se sellaron fisuras para evitar el ingreso del agua.

Los firmes de concreto en grandes superficies llegan a experimentar fisuras superficiales, generalmente por cambios de temperatura. Se sellan para evitar que el agua ingrese. No existe problema estructural alguno”, indicó la dependencia.

En un recorrido se observó que zonas de la estación San Antonio Abad del Metro, la cual está debajo del Jardín Elevado, ya tienen marcas de humedad, a pesar de que se trata de una estructura nueva principalmente de concreto y acero.

Debajo del Jardín Elevado se observaron marcas de humedad. Jonás López

Las marcas se ubican en el techo de los andenes, aproximadamente debajo de la zona donde los trabajadores aplicaron el sellador.

Usuarios del andador peatonal elevado consideraron que es bueno que se apliquen trabajos de mantenimiento para que la obra no decaiga.

“Eso es bueno porque no lo dejan pasar y que el problema se vaya a hacer más grande y después pasen cosas que no queremos”, dijo Joshua Pérez, un usuario.

La Sobse explicó que se sellaron fisuras para evitar el ingreso del agua. Jonás López

“Yo digo que está bien porque se está protegiendo tanto al puente como a las personas porque mucha gente dice son gastos indebidos, pero está bien porque están protegiendo a la ciudadanía”, comentó Ramón Manjarrez, otro usuario.

El Jardín Elevado Tlallipan fue inaugurado el 7 de junio de 2026, se trata de un puente peatonal sobre la calzada San Antonio Abad entre Fray Servando Teresa de Mier y la estación Chabacano del Metro.

Mide 1.8 km lineales y tuvo una inversión de unos mil 913 millones de pesos.

El 29 de agosto, el gobierno de la Ciudad de México celebró la llegada de la visitante 500 mil.

Este espacio público cuenta con servicios como Casa de Día para Adultos Mayores, Sala de Infancias, Cuenco de las Emociones, programa Del Campo a la Ciudad, Tienda de la Tierra, servicios de cultura y deporte, entre otros.

Cuenta con una colección de flora nativa representativa del centro del país, Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Entre las plantas están cactáceas y suculentas, pasifloras, lavanda, entre otras polinizadoras.