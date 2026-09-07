Marcos se ponía chaleco con logo de Morena para engañar y despojar de 'depas' a viejitos

La puerta se abría con una promesa que, para dos mujeres de la tercera edad en Azcapotzalco, parecía inofensiva. Un supuesto censo para recibir apoyos del Bienestar. Del otro lado estaba Marcos Rafael “N”, quien, de acuerdo con el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, C4, utilizaba un chaleco con el logo de Morena para ganarse la confianza de sus posibles víctimas.

El chaleco era parte de la fachada.

Según la información difundida por Jiménez, el detenido se presentaba como supuesto colaborador de un partido político y explicaba que realizaba un censo para la entrega de apoyos, además de una verificación de datos. Con ese argumento conseguía entrar a las viviendas.

Una vez dentro, la historia cambiaba.

El comunicador denunció en redes sociales que el sujeto “se ponía el chaleco de Morena para engañar y despojar de departamentos a viejitos”.

De acuerdo con el relato atribuido a Jiménez, después de ingresar al domicilio, Marcos Rafael “N” presuntamente amenazaba a las personas para obligarlas a salir. El siguiente paso consistía en quedarse solo en el inmueble y cambiar las chapas de las puertas de acceso.

La maniobra tenía un objetivo evidente: tomar el control del domicilio después de haber conseguido entrar mediante un supuesto trámite de apoyo social.

La última visita terminó con una detención

Pero en su último intento, el mecanismo se rompió.

Las víctimas solicitaron ayuda a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los agentes acudieron al lugar y lograron detener a Marcos Rafael “N”.

Durante la intervención, los policías le aseguraron una mochila que, según la información difundida sobre el caso, contenía herramientas que presuntamente podían ser utilizadas para forzar o modificar cerraduras.

Entre los objetos encontrados había una barreta hexagonal de uña, un kit de brocas, pinzas de presión, diversos desarmadores y chapas.

La escena permitió reconstruir parte de la mecánica que habría utilizado el detenido: primero el argumento para conseguir acceso; después, la intimidación para sacar a los habitantes y, finalmente, el cambio de cerraduras.

No se trataba solamente de entrar a una vivienda. El presunto método buscaba que quienes vivían ahí quedaran fuera mientras el responsable tomaba el control de las puertas.

Un chaleco como parte del engaño

El caso llamó particularmente la atención por el uso de una prenda asociada con Morena y por la referencia a los programas sociales del Gobierno de México como supuesto argumento para acercarse a las víctimas.

Sin embargo, el uso de esa vestimenta no acredita por sí mismo una relación del detenido con Morena ni con los programas del Bienestar.

La propia lógica del presunto engaño habría dependido precisamente de aprovechar la confianza que pueden generar una identificación partidista y la expectativa de recibir un apoyo gubernamental.

Por ello, la recomendación implícita en estos casos es verificar la identidad de cualquier persona que solicite ingresar a un domicilio para realizar un supuesto censo, encuesta o trámite relacionado con programas sociales.

No sería el primer caso con el mismo recurso

El episodio tampoco sería, según Carlos Jiménez, un hecho aislado.

El periodista recordó que en enero pasado fueron detenidos Jocelyn “N” y Rogelio “N”, a quienes señaló por utilizar un mecanismo diferente, aunque basado en la misma referencia a los programas sociales.

De acuerdo con Jiménez, ambos “llevaban chalecos con el logo de Morena, se colocaban afuera de bancos para ejecutar sus robos”.

El supuesto argumento utilizado entonces también estaba relacionado con el Bienestar. “Decían hacer censo de apoyos del Bienestar, pedían datos bancarios para robar”, señaló el comunicador.

La pareja fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.