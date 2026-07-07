Tras 8 años de servicio, se jubilan agentes caninos del sistema penitenciario

Los agentes caminos Vili, Csocso, Zoltanka, Dodi, Agassi y Loki, se jubilaron tras prestar ocho años de servicio al cuidado de los penales que hay en la Ciudad de México, los canes fueron donados por la Embajada de Estados Unidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Los agentes caninos fueron entrenados para la detección de drogas, armas de fuego y teléfonos celulares, por lo que reconocieron su servicio para preservar la seguridad penitenciaria, quienes concluyeron su ciclo de servicio al cumplir la edad operativa establecida para su retiro.

Foto: SSC

Los ejemplares jubilados son:

Vili y Csocso, de la raza pastor Alemán

Zoltanka, Dodi, Agassi y Loki, de la raza pastor Belga Malinois

En esta ocasión, todos los manejadores de los perros decidieron ser quienes los adoptaran, lo elementos de la SSC, pertenecientes a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, recibieron un manual para sus cuidados generales.

Así como la documentación correspondiente, integrada por la carta emitida por SENASICA, carnet, expediente médico y una carta compromiso para dar seguimiento permanente a su estado de salud y bienestar”.

Foto: SSC

En la ceremonia de jubilación cada agente K9 fue identificado mediante la lectura de su microchip, en presencia de representantes de la embajada estadounidense, con el propósito de corroborar su identidad y formalizar su retiro.

Víctor Manuel Ortega de la Rosa, director general de Seguridad Penitenciaria, reconoció el compromiso de los manejadores, además de destacar la labor desempeñada por los ejemplares caninos, a quienes agradeció los años de servicio prestados y les deseó una etapa de retiro llena de bienestar.

Foto: SSC

Miriam Peña Montero, analista de Logística de Monitoreo de Uso Final de Bienes de la Embajada de los Estados Unidos de América, agradeció a la Subsecretaría los cuidados, atención y cariño brindados a los ejemplares durante su vida operativa, además de felicitar a los manejadores que ahora les brindarán un hogar definitivo.

Actualmente, la Unidad Canina de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario está integrada por 35 binomios caninos especializadas en detección de diversos elementos.