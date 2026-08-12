Sale al gym y al regresar descubre que ya era víctima de despojo en CDMX

¡Un caso más de despojo fue reportado en la Ciudad de México! Un hombre salió de su departamento para hacer su rutina de ejercicio y, mientras estaba fuera, sus vecinos le marcaron para avisarle que algo raro estaba pasando; dos desconocidos habían entrado a su vivienda y se escuchaban ruidos y movimientos en el interior.

Ocurrió en la avenida Centenario, colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. El propietario, un ciudadano uruguayo de 37 años, llamó al 911 y policías de la SSC llegaron para revisar qué estaba pasando.

Cuando los agentes entraron al departamento encontraron a dos hombres. Uno de ellos, al ver a los policías, aventó una cangurera negra hacia la parte trasera del edificio e intentó salir del lugar, pero finalmente los dos fueron detenidos.

Los oficiales recuperaron la mochila y hallaron un arma de fuego corta con cargador y cinco cartuchos útiles, 138 envoltorios con una sustancia con características de cocaína en piedra, una báscula gramera y un teléfono celular.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que ahora deberá determinar su situación jurídica y establecer qué hacían dentro del departamento.

Otro caso de despojo

Este no es el único caso de presunto despojo registrado en las últimas horas en la CDMX. Tan solo ayer, policías también detuvieron a otros dos hombres en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, luego de que la propietaria de un inmueble denunció que, sin su autorización, habían entrado y cambiado las cerraduras.

En ambos casos, las detenciones se realizaron como parte del protocolo de atención inmediata ante denuncias de despojo que se aplica en la Ciudad de México.