Flamazo y estallido asusta a vecinos de GAM; hay dos quemados

Un gran susto se llevaron vecinos de la colonia La Joya, en la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México, luego de que una acumulación de gas provocara un flamazo dentro de una vivienda ubicada en la calle Norte 70-A.

De acuerdo con los primeros reportes, un cilindro de gas LP de 20 kilos tenía una fuga, por lo que el combustible se fue acumulando principalmente en la cocina. El problema vino cuando uno de los habitantes entró y trató de encender una hornilla de la estufa, en ese momento se produjo el flamazo.

Flamazo hoy José Antonio García

El fuego alcanzó también parte de una recámara y dejó dos hombres con quemaduras, uno de ellos adulto mayor. Por fortuna, las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron para atenderlos, ambos fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero donde tratarán sus quemaduras. Al lugar también acudieron Bomberos, personal de Protección Civil y policías de la Ciudad de México.

Vecinos de la zona señalaron que conocían a los habitantes de la casa, varios salieron a la calle y estuvieron atentos de las labores de los equipos de emergencia. Además de los dos heridos, una mujer fue atendida en el lugar por presentar crisis nerviosa.

¿Cómo saber si un cilindro de gas tiene una fuga?

Hay que checar regularmente la válvula, el regulador, las conexiones y la manguera. Si el tanque tiene golpes fuertes, corrosión, deformaciones o desprende un olor persistente a gas, no debe utilizarse.

Para buscar una posible fuga en conexiones se puede aplicar agua con jabón, hacer una jabonadura y poner en la zona sospechosa, si aparecen burbujas que crecen continuamente, puede existir un escape de gas.

Si dentro de la casa huele fuertemente a gas, no prendas la luz, no conectes ni desconectes aparatos eléctricos y, por supuesto, no enciendas la estufa. Si puedes hacerlo sin ponerte en riesgo, hay que cerrar la válvula, abrir puertas y ventanas para ventilar y salir del lugar.

En la CDMX, ante una fuga o una emergencia relacionada con gas, puedes llamar al 911. Protección Civil también señala los números de la Central de Fugas que son: 55 53 53 25 15 y 55 53 53 10 98.