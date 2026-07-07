Polanco, con las rentas de vivienda y comercial más costosas

Polanco se mantiene como la zona de la Ciudad de México donde los precios de renta de vivienda y de locales comerciales son los más elevados del mercado, de acuerdo con el más reciente índice publicado por las empresas inmobiliarias MoradaUno y Spot2.mx.

Los datos de MoradaUno indican que el precio promedio por metro cuadrado en renta de vivienda en Polanco alcanza los 371 pesos, aunque con frecuencia rebasa este valor debido a su alta demanda.

A esta colonia le siguen la Condesa, con 361 pesos por metro cuadrado; la Roma, con 353 pesos; San Ángel, con 303 pesos, y Santa Fe, con 274 pesos, un comportamiento impulsado por su dinamismo urbano y una demanda internacional.

Respecto a los locales comerciales, Polanco también encabeza los costos con un rango que oscila entre los 900 y los 2 mil pesos por metro cuadrado, según las métricas de Spot2.mx.

En este sector, la Condesa se ubica en el segundo puesto, con un rango de entre 650 y mil 100 pesos; seguida por la Juárez, con entre 550 y mil 200 pesos; Nuevo Polanco (Granadas), con un promedio de 600 a 900 pesos, y la Nápoles, con un rango de entre 450 y 800 pesos.

Esto también evidenció el impacto de la gentrificación en el costo de los inmuebles.

En colonias donde este fenómeno es más visible, como la Condesa, los inquilinos extranjeros llegan a pagar hasta 17% más que los nacionales, lo que presiona al alza los niveles de arrendamiento generales.

Estructuralmente, la demanda residencial sigue sólida y es impulsada por la población joven y profesional, al grado de que los millennials ya representan 58% de los contratos de arrendamiento vigentes en la capital.

Los especialistas señalaron que la rentabilidad en la CDMX ya no admite respuestas simples, pues ahora se construye a partir de la microlocalización, el perfil del inquilino y la vocación urbana de cada colonia.

Al respecto, Pablo Gadsden, CGO de Spot2.mx, consideró que la zona cataliza radicalmente el desempeño de cualquier activo.

En zonas con alta demanda residencial, la vivienda ofrece estabilidad y liquidez; en corredores de servicios y consumo, el comercio puede superar ampliamente a otros formatos. Hoy invertir bien implica leer la ciudad colonia por colonia. La pregunta correcta ya no es ¿vivienda o comercio?, sino ¿qué funciona mejor aquí y para quién?”

En tanto, Santiago Morales, CEO de MoradaUno, coincidió en que la vivienda sigue siendo un activo defensivo, pero advirtió que ya no basta con comprar y rentar de manera tradicional.

El rendimiento depende de entender cómo se comporta el precio por metro cuadrado en cada colonia, qué lo impulsa y qué tan sostenible es en el tiempo. Quien no hace ese análisis corre el riesgo de sobreestimar su retorno.”

LAS RENTAS DE VIVIENDA CON LOS PRECIOS MÁS ALTOS POR METRO CUADRADO

Polanco, por 371 pesos Condesa, por 361 pesos Roma, por 353 pesos San Ángel, por 303 pesos Santa Fe, por 274 pesos Escandón, por 271 pesos Portales, por 268 pesos Del Valle, por 259 pesos Narvarte, por 253 pesos

LAS RENTAS DE LOCALES CON LOS PRECIOS MÁS ALTOS POR METRO CUADRADO