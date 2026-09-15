Humo en estación Gómez Farías provoca desalojo y suspensión parcial en la Línea 1 del Metro CDMX

La mañana de este martes se registró un nuevo incidente en el Metro de la Ciudad de México, luego de que usuarios reportaran la presencia de humo en la estación Gómez Farías, perteneciente a la Línea 1, que conecta de Observatorio a Pantitlán.

De acuerdo con los primeros testimonios, se trató de un supuesto conato de incendio, lo que obligó al personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) a desalojar a los pasajeros para garantizar su seguridad. En redes sociales circularon videos y fotografías que mostraban el humo en los andenes y el operativo de evacuación.

A través de redes sociales, el Metro CDMX informó que personal trabaja para retirar un objeto en zona de vias. Además, confirmó que se han habilitado unidades de RTP para atender a los usuarios.

Debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 1 por la presencia de un objeto metálico, se implementa servicio provisional de trenes de Observatorio a Moctezuma, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de Balbuena a Pantitlán. Se coordina el apoyo de unidades de RTP En el tramo afectado. Personal del Sistema labora para restablecer la circulación en toda la Línea"

El incidente provocó la suspensión del servicio en cuatro estaciones de la Línea 1:

Boulevard Puerto Aéreo

Gómez Farías

Zaragoza

Pantitlán

La interrupción generó caos en la zona oriente de la capital, donde miles de usuarios tuvieron que buscar transporte alterno en plena hora pico.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudió a la estación Gómez Farías para atender la situación. Posteriormente, el Metro informó que un objeto metálico habría caído a las vías, lo que ocasionó la presencia de humo y la activación de la marcha lenta.

En un comunicado, el organismo aseguró que el servicio se normalizaría en breve y pidió a los usuarios seguir las indicaciones del personal, resguardar sus pertenencias y respetar la línea de seguridad para evitar incidentes adicionales.

Usuarios también señalaron afectaciones en la Línea 3, donde los trenes avanzaban con lentitud en ambas direcciones y se registraban pausas de varios minutos en el servicio.