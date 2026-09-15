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PVEM va por una CDMX con parques accesibles e incluyentes

Para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar sin barreras de parques, corredores ecológicos y demás áreas verdes de la Ciudad de México

Por: Manuel Rodríguez

El dirigente local del Partido Verde Jesús Sesma Suárez, respalda la iniciativa para garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho al espacio público
El dirigente local del Partido Verde Jesús Sesma Suárez, respalda la iniciativa para garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho al espacio públicoFoto: especial

Garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar sin barreras de los parques, corredores ecológicos y demás espacios naturales de la capital es la meta de la iniciativa legislativa impulsada por el Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México y respaldada por su dirigente local, Jesús Sesma Suárez. La propuesta busca la incorporación obligatoria de criterios de accesibilidad universal desde la etapa de planeación y diseño de la infraestructura verde, promoviendo entornos más seguros, funcionales e incluyentes que contribuyan al ejercicio pleno del derecho al espacio público de toda la ciudadanía. 

Entre las intervenciones planteadas para parques, corredores ecológicos y complejos como las UTOPÍAS, destacan la creación de senderos accesibles, la colocación de señalización adecuada y la instalación de mobiliario adaptado para facilitar la movilidad. Respecto al alcance de estas reformas, Jesús Sesma Suárez enfatizó que las modificaciones deben ir más allá de la infraestructura básica: “La accesibilidad no puede limitarse únicamente a la instalación de rampas; necesitamos una visión integral del espacio público que permita a todas las personas desplazarse, convivir y disfrutar de las áreas verdes de manera segura y digna”.

Asimismo, el líder ecologista subrayó que esta agenda busca unificar la protección del medio ambiente con la inclusión social, evitando que la distribución y diseño urbano perpetúen la discriminación o limiten el libre tránsito. En ese sentido, reiteró el compromiso de su fuerza política para continuar impulsando un marco legal que promueva una capital sustentable, equitativa y libre de barreras físicas para la población con movilidad reducida.

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