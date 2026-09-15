PVEM va por una CDMX con parques accesibles e incluyentes

Garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar sin barreras de los parques, corredores ecológicos y demás espacios naturales de la capital es la meta de la iniciativa legislativa impulsada por el Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México y respaldada por su dirigente local, Jesús Sesma Suárez. La propuesta busca la incorporación obligatoria de criterios de accesibilidad universal desde la etapa de planeación y diseño de la infraestructura verde, promoviendo entornos más seguros, funcionales e incluyentes que contribuyan al ejercicio pleno del derecho al espacio público de toda la ciudadanía.

Entre las intervenciones planteadas para parques, corredores ecológicos y complejos como las UTOPÍAS, destacan la creación de senderos accesibles, la colocación de señalización adecuada y la instalación de mobiliario adaptado para facilitar la movilidad. Respecto al alcance de estas reformas, Jesús Sesma Suárez enfatizó que las modificaciones deben ir más allá de la infraestructura básica: “La accesibilidad no puede limitarse únicamente a la instalación de rampas; necesitamos una visión integral del espacio público que permita a todas las personas desplazarse, convivir y disfrutar de las áreas verdes de manera segura y digna”.

Asimismo, el líder ecologista subrayó que esta agenda busca unificar la protección del medio ambiente con la inclusión social, evitando que la distribución y diseño urbano perpetúen la discriminación o limiten el libre tránsito. En ese sentido, reiteró el compromiso de su fuerza política para continuar impulsando un marco legal que promueva una capital sustentable, equitativa y libre de barreras físicas para la población con movilidad reducida.