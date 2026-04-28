Proponen 15 años de cárcel por ofertas de empleo 'fantasma' en CDMX

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, presentaron una iniciativa para tipificar en el Código Penal local la captación de personas mediante engaño, particularmente a través de supuestas ofertas de empleo o “reclutadoras fantasma”, con sanciones que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.

Rebeca Peralta explicó que esta propuesta busca cerrar un vacío legal que actualmente impide a las autoridades intervenir en las primeras etapas de riesgo, cuando las víctimas son contactadas bajo engaños que aparentan ser procesos legítimos de contratación, pero que pueden derivar en delitos graves.

Familiares de Edith Guadalupe exigieron revisar el inmueble en avenida Revolución, donde fue localizada sin vida. Rodolfo Dorantes

Falta tipificar el delito

“Hoy cualquier persona puede ser contactada en segundos por alguien que aparenta ser una empresa legítima. Ese primer engaño no está tipificado como delito, y eso nos obliga a llegar tarde, cuando el daño ya está hecho”, advirtió.

Detalló que la iniciativa contempla reformas al Código Penal para establecer que comete este delito quien, mediante la simulación de una oferta laboral o mecanismos de apariencia legítima, induzca a una persona a proporcionar datos personales, trasladarse a un lugar o realizar actos que la coloquen en una situación de riesgo.

Hay varias agravantes

Además de establecer penas de cinco a diez años de prisión, abundó, la propuesta contempla agravantes que podrían elevar la sanción hasta 15 años, particularmente cuando la víctima sea mujer, menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, así como cuando se utilicen medios digitales o se busque aislar a la víctima.

“Se trata de darle al Estado herramientas para actuar antes de que una persona se encuentre en situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser víctima de un delito. No podemos seguir reaccionando cuando ya es demasiado tarde”, señaló.

El proyecto también contempla que este delito se persiga de oficio, con el objetivo de no depender de la denuncia en contextos donde prevalecen el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.

“Esta iniciativa es un mensaje claro para quienes operan desde el anonimato: se acabó esconderse para lucrar con la necesidad de quien busca trabajo. No son invisibles y vamos a cerrarles el paso”, afirmó.

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