Pablo Vázquez supervisa operativo de seguridad en Reforma previo al México-Inglaterra

Siete horas antes del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, encabezó un recorrido de supervisión por el corredor de Paseo de la Reforma para verificar el funcionamiento de los filtros de seguridad, los cierres viales y las condiciones de movilidad previstas para la jornada.

El jefe de la Policía capitalina estuvo acompañado por el subsecretario de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras; la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño; y el director operativo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Roberto Carlos Ríos.

Durante el recorrido, los mandos policiales revisaron que los filtros de acceso no representaran obstáculos para el tránsito peatonal y constataron el funcionamiento de los cierres viales implementados para impedir el ingreso de vehículos al corredor de Paseo de la Reforma, donde se prevé la concentración de miles de aficionados que seguirán el partido del Mundial 2026.

Recorrido incluye punto donde ocurrió la tragedia

Como parte de la supervisión, Pablo Vázquez Camacho realizó una breve parada en la calle Lancaster, en la colonia Juárez, sitio donde el pasado martes fallecieron dos de las tres personas que perdieron la vida por asfixia durante el tumulto registrado al término del partido entre México y Ecuador.

La visita tuvo como propósito verificar las condiciones de seguridad en uno de los puntos donde se reforzó la vigilancia para evitar nuevos incidentes durante las concentraciones masivas de aficionados.

Más de 17 mil elementos resguardan el partido

La supervisión forma parte del operativo de seguridad implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para el encuentro entre México e Inglaterra, el cual contempla el despliegue de más de 17 mil elementos de seguridad, la instalación de filtros de revisión, el control de aforos y diversos cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, sus inmediaciones, el Zócalo capitalino y los alrededores del estadio.

Con este dispositivo, las autoridades buscan prevenir incidentes, agilizar la movilidad y garantizar la seguridad de los miles de aficionados que asistirán al partido o seguirán el encuentro desde los distintos puntos habilitados en la capital.