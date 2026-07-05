Brugada recuerda mega operativo para el México contra Inglaterra; confía en triunfo del Tri

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recordó que este domingo se desplegará un operativo especial de seguridad, movilidad y atención ciudadana con la participación de más de 40 mil servidoras y servidores públicos, con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un mensaje dirigido a la afición, la mandataria capitalina reiteró el llamado a disfrutar del encuentro con responsabilidad y destacó que el objetivo del dispositivo es garantizar una jornada segura para quienes acudirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos espacios públicos donde será transmitido el encuentro. "La jugada es cuidarse", subrayó.

“¡Todo listo para ver ganar a México!”, Brugada recuerda megaoperativo para em México contra Inglaterra.

Desde las primeras horas de este domingo comenzó el despliegue del operativo interinstitucional en distintos puntos de la capital, donde miles de aficionados seguirán el partido que iniciará a las 18:00 horas.

El ambiente futbolístico se mantiene en la Ciudad de México desde el arranque del Mundial y se ha fortalecido con el avance de la Selección Mexicana a la fase de eliminación directa, por lo que las autoridades prevén una importante concentración de personas tanto en el estadio como en las zonas habilitadas para la transmisión del encuentro.

Para ello, el Gobierno capitalino instaló 62 macropantallas en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Zócalo capitalino, El Caballito y otros espacios públicos donde se realizarán actividades para la afición.

Operativo contempla cierres viales y control de acceso

Como parte del dispositivo, desde la mañana se implementaron cierres y restricciones a la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, avenida Juárez, Eje Central, las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo.

Las autoridades informaron que, a diferencia de encuentros anteriores, el acceso al Ángel de la Independencia será controlado mediante un aforo limitado para garantizar la seguridad de los asistentes durante las posibles celebraciones.

Ley Seca en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente la Ley Seca desde las 00:00 horas de este domingo 5 de julio y hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa.

La medida prohíbe la venta de bebidas alcohólicas para llevar, mientras que su consumo únicamente estará permitido al interior de establecimientos que cuenten con licencia para ese fin.

Desde las primeras horas de este domingo comenzó el despliegue del operativo interinstitucional en distintos puntos de la capital. X

Refuerzan transporte y servicios médicos

En materia de movilidad, continuarán operando los servicios especiales de transporte hacia el Estadio Ciudad de México, además de las conexiones con las redes de Metro, Metrobús, Tren Ligero, Ecobici, scooters, taxis autorizados y plataformas digitales.

Las autoridades precisaron que el funcionamiento del Metro y del Metrobús será monitoreado de forma permanente para realizar ajustes operativos en caso de que aumente la demanda de usuarios antes y después del encuentro.

El operativo también contempla un amplio dispositivo de atención médica, integrado por personal del Sistema de Salud de la Ciudad de México, ERUM, CRUM, Cruz Roja, IMSS, ISSSTE y Pemex.

Ambulancias, motoambulancias, puestos de atención prehospitalaria, centros de mando y módulos de primeros auxilios psicológicos fueron distribuidos estratégicamente en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y Paseo de la Reforma, con el propósito de responder de manera inmediata ante cualquier emergencia durante la jornada mundialista.