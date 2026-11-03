Procesan al conductor que embistió a peatones y chocó contra Tortas Sur 12

Un juez de control vinculó a proceso a Dylan Velazco Jurado, el conductor de 25 años que impactó su vehículo contra el establecimiento Tortas Gigantes Sur 12, en la alcaldía Coyoacán, accidente que dejó una mujer muerta y cuatro personas lesionadas.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia determinó imponerle una medida cautelar justificada, por lo que el imputado continuará internado en un centro penitenciario del norte de la Ciudad de México.

Asimismo, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) deberá continuar con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

El accidente ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando el joven conducía un automóvil negro sobre Calzada de las Bombas, en la colonia Cafetales.

De acuerdo con los reportes, el vehículo perdió el control, subió a la banqueta y embistió a varias personas que se encontraban afuera del negocio Tortas Gigantes Sur 12, ubicado en el cruce con la calle Huixtla.

En su trayectoria, el automóvil también impactó contra vehículos y motocicletas estacionadas, hasta terminar contra la fachada del establecimiento.

El percance provocó la muerte de Raquel Argüello, de 81 años, dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas una mujer de 27 años que sufrió una fractura expuesta y un hombre de 29 años con dorsolumbalgia, quienes fueron trasladados a un hospital.

Tras el accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.