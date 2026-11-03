Gustavo A. Madero arranca preparativos del Operativo Basílica 2026

Con la previsión de recibir a 13 millones de visitantes y la participación de más de 30 instituciones de los gobiernos federal y capitalino, la alcaldía Gustavo A. Madero dio inicio a la planeación del Operativo Basílica 2026.

La estrategia contempla un despliegue en materia de seguridad, movilidad, atención médica, gestión de riesgos y servicios urbanos para resguardar las festividades del próximo 12 de diciembre.

Durante la primera mesa de coordinación interinstitucional, el alcalde Janecarlo Lozano enfatizó la importancia de establecer una logística anticipada entre corporaciones y dependencias, con el fin de agilizar los mecanismos de comunicación y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad en los puntos de mayor afluencia.

Día de la Virgen.

Nuestra responsabilidad comienza desde la planeación y se mantiene hasta que las y los peregrinos emprenden su regreso a casa. Queremos que encuentren orientación cuando la necesiten, atención cuando la requieran y un trato digno en todo momento”, declaró el alcalde Janecarlo Lozano.

En el dispositivo participarán:

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

C5

Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)

Cruz Roja Mexicana

ERUM

Heroico Cuerpo de Bomberos

Metro

Metrobús

Fiscalía capitalina

Basílica de Guadalupe

Sabemos lo que significa atender una concentración de esta magnitud. Exige preparación, presencia permanente y una coordinación que funcione en cada calle, en cada acceso y en cada punto de atención”, destacó Lozano.

Foto: Especial

En la edición de 2025 se desplegaron 10 mil 600 trabajadores de la alcaldía, 250 elementos de la Policía Auxiliar, 110 patrullas, mil trabajadores de limpia y 40 camiones recolectores.

Asimismo, se habilitaron 26 puntos de hidratación, 450 baños portátiles, cinco ministerios públicos móviles y dos bici-puertos para 12 mil unidades.