Alojamiento turístico impulsa economía de CDMX tras F1 y Día de Muertos

El hospedaje en viviendas turísticas genera ingresos para familias, empleos y consumo en comercios locales; por cada peso destinado al alojamiento, los visitantes gastan tres más en otros servicios.

La actividad de las viviendas turísticas durante eventos de gran convocatoria, como el Gran Premio de México de Fórmula 1 y las celebraciones de Día de Muertos, generó beneficios económicos para familias anfitrionas y negocios de distintas colonias de la Ciudad de México, destacó la organización Todos Somos Anfitriones.

De acuerdo con datos del sector, por cada peso que los visitantes destinan al alojamiento turístico, gastan aproximadamente tres pesos adicionales en restaurantes, comercios, transporte y entretenimiento, lo que amplía el impacto económico de estas actividades en la capital.

La organización señaló que los beneficios no se concentran únicamente en las zonas donde se realizan los eventos, pues los turistas también consumen en establecimientos cercanos a sus lugares de hospedaje, lo que favorece a pequeños negocios y contribuye a distribuir los ingresos en distintas alcaldías.

Como muestra de la convocatoria turística, el Gran Premio de México 2026 registró 405 mil 363 asistencias acumuladas durante el fin de semana, mientras que el Gran Desfile de Día de Muertos reunió alrededor de 1.6 millones de personas.

Todos Somos Anfitriones destacó que las viviendas turísticas también representan una fuente de recaudación para el Gobierno capitalino. Entre 2017 y septiembre de 2024, el alojamiento contratado mediante plataformas digitales generó más de 650 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre Hospedaje.

En materia laboral, la actividad genera oportunidades en servicios relacionados con la operación de los inmuebles. Según cifras del sector, 49 por ciento de los puestos de trabajo asociados corresponde a labores de limpieza y 39 por ciento a tareas administrativas, además de empleos en mantenimiento y atención a visitantes.

Otro aspecto relevante es el turismo nacional, ya que seis de cada diez reservaciones realizadas en México corresponden a viajeros mexicanos, lo que refleja la importancia de esta modalidad de alojamiento para quienes se trasladan entre entidades del país.

La organización sostuvo que el impacto de los grandes eventos deportivos y culturales trasciende los recintos donde se desarrollan, debido a que los visitantes también consumen alimentos, utilizan transporte y realizan compras en establecimientos locales.

Por ello, consideró que las viviendas turísticas deben ser tomadas en cuenta dentro de las estrategias de desarrollo turístico de la Ciudad de México, al contribuir a la generación de ingresos familiares, empleos, consumo y recursos fiscales.