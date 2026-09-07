Brugada reporta agosto de 2026 como el mes con menos homicidios en 20 años

Agosto de 2026 fue el mes con menos homicidios en los últimos 20 años, así lo expresó en conferencia la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien habló de que estos resultados se han logrado debido a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la fiscalía local.

Brugada recordó que de enero a agosto de este año, los delitos de impacto, comparados con el mismo periodo de 2019, “han caído 63% y solo en un año, la reducción fue de 8%”.

Comentó que el robo de vehículo con y sin violencia ha caído 62% desde 2019 “y superamos también los 12 mil detenidos por delitos de alto impacto desde que llegamos al gobierno y alcanzamos 411 detenidos por extorsión y una buena noticia en esta primera semana de septiembre es que empezó a disminuir la extorsión: muchas gracias a todo el trabajo que se ha llevado a cabo”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer que del 5 de octubre de 2025 al 31 de agosto de este año se han desarticulado 46 células criminales “producto de la captura de mil 438 presuntos delincuentes identificados como integrantes de dichos grupos”.

En conferencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Vázquez detalló que se han detenido a 12 mil 8 personas por su presunta vinculación con delitos de alto impacto.

“En el mismo periodo se han asegurado mil 814 kilogramos de mariguana, 230 kilogramos de cocaína, 93 kilogramos de metanfetamina y 15.3 kilogramos de cristal. Asimismo, se han decomisado 3 mil 225 armas de fuego cortas y largas, 274 cargadores, 11 mil 220 cartuchos y cerca de 404 mil pesos en efectivo”.

Vázquez destacó que en el mes de agosto “los operativos estratégicos y el reforzamiento de la presencia policial para el combate a los grupos delictivos y a los delitos de alto impacto en la zona centro de la ciudad permitió la captura de 50 integrantes de la Unión Tepito y de Anti Unión y con ello, el debilitamiento de la estructura operativa, logística y financiera de estos grupos”.

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, destacó que del 5 al 31 de agosto han recibido 315 denuncias de despojo y, tras analizar los casos, detectaron que cinco casos fueron despojo con violencia, “pudiera haber amenazas, uso de arma de fuego, de arma blanca”.

En 56 casos se trató del delito de despojo sin violencia; en 154 casos se requiere “mayor verificación, pues muchos de estos casos dependen de conflictos de otra naturaleza, conflictos civiles, sucesorios, conflictos sobre una propiedad en específico”.

Y en otros 100 de los 315 casos denunciados originalmente como despojo, la fiscalía encontró que “se trata de otro tipo de conductas”.