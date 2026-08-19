Presentan propuestas de innovación urbana y ambiental para la alcaldía Álvaro Obregón

La Alcaldía Álvaro Obregón y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, presentaron los resultados del segundo Think Tank “ÁO–Tec: Innovación para un Futuro Sostenible”, una iniciativa del Clúster Universitario de Alto Nivel que vincula el conocimiento académico con los retos prioritarios de la demarcación. El proyecto reunió el trabajo de 635 estudiantes, docentes y especialistas para desarrollar soluciones concretas en materia de restauración ambiental, manejo de agua, movilidad y economía circular.

Durante el encuentro, encabezado por el alcalde Javier López Casarín y el director general del Campus Santa Fe, Benito Mirón Lince, se expusieron cuatro proyectos estratégicos. Entre ellos destaca el modelo geomático para planeación urbana realizado por 285 estudiantes, así como la intervención en el Parque Alameda Poniente, donde se procesó un Modelo Digital de Elevación con una resolución de 50 centímetros para analizar escurrimientos en la cuenca alta del Río Becerra.

En el rubro de gestión de residuos, el programa piloto “Héroes Circulares” logró recolectar más de 100 kilogramos de plástico en seis semanas en la Escuela Primaria República de Jamaica, material utilizado para rehabilitar más de 15 baches en la zona. Por su parte, la intervención en la Barranca Membrillo sumó la participación de 72 vecinos y 350 estudiantes en labores de reforestación con la especie Tepozán para el saneamiento del entorno.

Las autoridades locales destacaron que estas propuestas aprovechan la investigación científica para resolver problemáticas territoriales complejas. Con la consolidación de este modelo colaborativo entre gobierno, academia y comunidad, la demarcación busca replicar estas iniciativas en otros puntos de la capital para avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible.